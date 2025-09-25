Αλλαγές στο ΥΠΕΞ με άρωμα Νέας Υόρκης, ο Τσιάφος και ο θλιβερός θίασος του ΥΠΕΝ, η «πατριωτική πράξη» Σαμαρά και ο Δένδιας, κοστίζει ακριβά στο ΠΑΣΟΚ η Άννα

Καλημέρα σας

Η Νέα Υόρκη θα είναι καταλυτική, όπως μου λένε έγκυρες πηγές, για αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τομέα της ελληνικής διπλωματίας.

Βλέπετε, μέχρι τώρα αυτά που του έλεγαν για λάθη, αστοχίες και διάφορα προβλήματα στην εξωτερική πολιτική, δεν τον άγγιζαν. Θεωρούσε ότι υπερβάλλουν ή ότι είναι διαχειρίσιμα τα θέματα.

Έλα όμως, που το κάζο της Νέας Υόρκης τον αφορούσε προσωπικά. Και αν δώσω βάση σε αυτά που λέγονται σε κυβερνητικούς κύκλους, δεν θα περάσει δίχως επιπτώσεις. Και ναι, εννοούν και αλλαγές στην πολιτική ηγεσία – στον εύθετο χρόνο βεβαίως – όταν λένε… «επιπτώσεις».

– Για να σας δώσω να καταλάβετε πόση θολούρα είχε το επιτελείο του ΥΠΕΞ μετά την τόσο θεαματική και προσβλητική ακύρωση της συνάντησης του Μητσοράκη με τον Ερντογάν, δεν βγήκε καν «νον πέιπερ» με οδηγίες προς τα στελέχη που πάνε στα πάνελ, ώστε να έχουν μία γραμμή και να λένε κάτι.

Ένας θλιβερός συρφετός γύρω από τον Παπασταύρου

Όταν στον ανασχηματισμό ανακοινώθηκε ως υφυπουργός Περιβάλλοντος ο Τσιάφος όσοι τον ήξεραν από τη θέση του συμβούλου του Πρωθυπουργού είπαν… ζήτω που καήκαμε!

Και δεν έπεσαν έξω, αφού τζίφος η δουλειά του, μιας και τίποτα δεν προχωράει με τον τάχαμου δήθεν γνώστη των διεθνών ενεργειακών θεμάτων, που τα βάζει όλα στον πάγο.

Για πόσο ακόμα θα παρακολουθεί αυτή την εικόνα ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου;

Ο δε Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, κάποιος ονόματι Πέτρος Βαρελίδης ο οποίος λειτουργεί σαν… υφυπουργός – και λίγα λέω – είναι μια ακόμα αποτυχία.

Με δίδυμο το έτερο στέλεχος του υπουργείου Θύμιο Μπακογιάννη, ράβουν ό,τι θέλουν στα… μέτρα τους, ως αόρατοι υφυπουργοί, η μάλλον, ορατοί.

Σ’ αυτή την ωραία σύνθεση του υπουργείου, ταιριάζει το ρητό, «αυτοί βαδίζουν από αποτυχία σε αποτυχία, με αμείωτο ενθουσιασμό».

Κέρδη εδώ, κέρδη εκεί, κέρδη παντού

Διαβάσαμε τον σύντροφο Γιάννη Κουρτάκη στη στήλη του, στο «powergame», την όλη διάρθρωση του εταιρικού ομίλου «Σκλαβενίτης» με τα υπέρογκα κέρδη – παρά την… κλάψα του διευθύνοντος συμβούλου ότι οι… φουκαράδες κερδίζουν μόνο 1,8% στο τζίρο τους από τα προϊόντα που πουλάνε.

Βέβαια, όπως διαβάσαμε, έχουν εταιρείες δικές τους που προμηθεύουν με υψηλές τιμές – προφανώς όχι από τους παραγωγούς – τα μαγαζιά τους και εταιρείες αυτές – οι θυγατρικές – δηλώνουν απίστευτα κέρδη και έτσι κρύβουν τάχαμου τα κέρδη των σουπερμάρκετ.

Νόμιμο είναι, αλλά ταυτόχρονα παραπλανητικό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καλώς επέβαλε υψηλά πρόστιμα και από ο,τι μαθαίνω αυτά για αρχή.

Ας εντατικοποιήσει λοιπόν τους ελέγχους γιατί οι σουπερμαρκετάδες εξελίσσονται σε μεγάλη γάγγραινα για το ελληνικό νοικοκυριό. Υπέρογκα κέρδη και παρά τους ελέγχους συνεχίζουν απτόητοι.

– Εδώ ο πρωθυπουργός δεν έχει καμιά ιδέα για να φορολογήσει τα υπερκέρδη όπως έκανε σε άλλους ομίλους;

Θα ήταν και δίκαιο και χρήσιμο.

Η “πατριωτική πράξη” του Σαμαρά και ο Δένδιας

Σας έλεγα από χθες ότι αυτά τα περίεργα ανοίγματα του Μαξίμου στον Αντώνη Σαμαρά πέφτουν στο κενό.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να ακούσει εκκλήσεις για επιστροφή στη ΝΔ, ούτε και γενικόλογες επικλήσεις της παραταξιακής ενότητας.

Θα αποφασίσει με βάση αυτό που θεωρεί ο ίδιος «συμφέρον για την Πατρίδα». Γι’ αυτό και η όποια κίνησή του θα θέλει να χαρακτηριστεί «πατριωτική πράξη». Και αν θέλετε, εκλάβετέ την ως να είναι η «τελευταία πατριωτική πράξη», για την υστεροφημία του.

Και μια και μιλάμε για ανοίγματα και πράξεις, να σας πω ότι ο πρόεδρος Αντώνης τα προσέχει όλα. Συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών, πρώην φίλων του, αλλά και του ίδιου του Μαξίμου.

Κάποιοι εκτιμούν για παράδειγμα ότι δεν πέρασε απαρατήρητη η απουσία συγκεκριμένων υπουργών από το μνημόσυνο της κόρης του.

– Και για όσους έχουν περιέργεια, ερωτήματα και απορίες για το πώς είναι οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον Νίκο Δένδια, να ενημερώσω ότι είναι άριστες. Και σε ανθρώπινο επίπεδο και ως ένα βαθμό μάλλον και πολιτικές. Είναι ενδεικτικό ότι ο Νίκος Δένδιας έσπευσε εκείνες τις δύσκολες ώρες για την οικογένεια Σαμαρά με την απώλεια της 34χρονης κόρης τους, της Λένας, να πάει κατευθείαν στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού από το αεροδρόμιο, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι.

Η αστοχία της Άννας και τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ

Είναι να μην νιώθει κάπου άνετα η Άννα Διαμαντοπούλου. Τότε αρχίζει και… λύνεται. Λέει διάφορα που τα πιστεύει βεβαίως, αλλά κωλύεται να τα πει δημόσια, καθότι τώρα είναι πάλι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί να ανασάνει και κυρίως να απεκδυθεί του στίγματος ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.

Μία τέτοια στιγμή αδυναμίας την έπιασε προχθές αργά το βράδυ – καλύτερα να πήγαινε στην Αρλέτα, εδώ που τα λέμε – στη νομαρχιακή του Κιλκίς, με παρέα συντρόφους καλούς από τη νομαρχιακή και άρχισε τις επιθέσεις στην Μαρία Καρυστιανού.

Προσέξτε το σχήμα: Η Άννα Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στην Μαρία Καρυστιανού. Με την υποτιμητική και προσβλητική φράση «να μην γίνουμε σαν την Καρυστιανού»!

– Nα την προσέχει κάποιος μη βρεθεί κάπου υπερβολικά άνετα και αρχίζει και αποθεώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλάει για τον χαμένο (;) και ανεκπλήρωτο (;) πολιτικό έρωτά της με τον πρωθυπουργό.

– Και επειδή το θέμα είναι αν θα ανέβουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική που άρχισε να ξεδιπλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και μετά, σας λέω και την εκτίμησή μου: Με δηλώσεις όπως αυτή της Διαμαντοπούλου, δεν πρόκειται. Κοστίζει ακριβά η Άννα στο ΠΑΣΟΚ.

Οι τράπεζες, τα μερίσματα και οι… μικρομεσαίοι

Πάνω από 5 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη αναμένεται να καταγράψουν φέτος οι ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά –περίπου 2,5 δισ.– θα μοιραστούν σε μέρισμα στους μετόχους. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο την ανάγκη οι τράπεζες να ανοίξουν τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να πάψουν να αρκούνται στους «λίγους και καλούς» πελάτες.

Η εικόνα μοιάζει οξύμωρη: οι τράπεζες απολαμβάνουν κερδοφορία-ρεκόρ, οι μέτοχοι τρίβουν τα χέρια τους, αλλά η πραγματική οικονομία συνεχίζει να διψά για δάνεια. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής αγοράς, συναντούν τοίχο όταν ζητούν χρηματοδότηση, την ώρα που οι τραπεζικοί ισολογισμοί φουσκώνουν.

Μάλλον οι διοικήσεις των τραπεζών θεωρούν ότι η στήριξη της αγοράς δεν αποδίδει το ίδιο γρήγορα με την απόδοση μερίσματος στους μετόχους. Το ερώτημα είναι όμως ποιος θα κρατήσει όρθια την πραγματική οικονομία όταν οι μικρομεσαίοι βλέπουν τις πόρτες των τραπεζών κλειστές. Γιατί χωρίς δανεισμό, ούτε επενδύσεις γίνονται ούτε θέσεις εργασίας δημιουργούνται.

Αν συνεχιστεί αυτό το σκηνικό, οι τράπεζες μπορεί να έχουν ισχυρά νούμερα στα χαρτιά, αλλά η χώρα θα μένει με μια αγορά ασφυκτικά στεγνή. Και τότε, ούτε οι μέτοχοι θα είναι τόσο χαρούμενοι όσο φαντάζονται σήμερα…

