Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πρώην πρόεδροι του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης και Ευάγγελος Σημανδράκος ενώπιον της επιτροπής

Τη σκυτάλη από τους Νίκο Σαλάτα και Γιάννη Καββαδά παίρνουν σήμερα στην εξεταστική επιτροπή οι πρώην πρόεδροι του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης και Ευάγγελος Σημανδράκος.

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης ο οποίος πρωταγωνιστούσε σε πολλούς από τους δυσώδεις διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας θα βρεθεί ενώπιον της επιτροπής για να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Του αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο αλισβερίσι μεταξύ βουλευτών και παραγόντων. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι οι διάλογοι ακούγονται αποσπασματικά και ότι δεν υπήρξε εμπλοκή του σε υπογραφές παράνομων ΑΦΜ. Δηλώνει επίσης ότι είναι έτοιμος να δώσει αρμοδίως όλες τις απαντήσεις.

Θα ακολουθήσει ο προκάτοχός του Ευάγγελος Σημανδράκος ο οποίος με δύο επιστολές του προς τον τότε υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο ενημέρωνε για την κατάσταση που επικρατούσε στον αμαρτωλό Οργανισμό και τα κόκκινα ΑΦΜ. Ειδικότερα, στις 4 και 8 Νοεμβρίου του 2023 περιγράφει ότι έπεσε πάνω σε 9.000 ΑΦΜ κυρίως από την Κρήτη που δεν πρέπει να πληρωθούν, ενώ κάνει λόγο και για αφόρητες πιέσεις από τον τότε υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο κ. Σημανδράκος που εξωθήθηκε σε παραίτηση απέστειλε και mail στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξηγώντας ότι είχε απευθύνει τις δύο επιστολές στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ «προκειμένου να τον ενημερώσω για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαιτίας ατεκμηρίωτων δηλώσεων του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκη, μετά την πληρωμή της προκαταβολής των άμεσων ενισχύσεων, τον Οκτώβριο του 2023».

ΣΑΛΑΤΑΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Ο «χορός» των καταθέσεων ξεκίνησε χθες με την κατάθεση του νυν προσωρινού προέδρου, στελέχους της ΑΑΔΕ Γιάννη Καββαδά και του τέως προέδρου Νίκου Σαλάτα που καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου, όπως είπε.

Ο κ. Σαλάτας εξαπέλυσε βολές κατά πάντων και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη», κάνοντας παράλληλα λόγο για κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους της.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι αναγνώρισε διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της ΝΔ. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι κατά την κατάθεσή του εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στη ΝΔ , αναφέρουν ότι ο κ. Σαλάτας απέδωσε σκοπιμότητα ως προς την έρευνά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς «ξέχασε όλως τυχαίως»- όπως είπε- να συμπεριλάβει την περίοδο 2022-2023, όπως επιθυμούσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου

«Η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ για να προσθέσει πως «αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι».

«Αδιανόητη» χαρακτήρισε την επίθεση του μάρτυρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους λειτουργούς της, η Μιλενα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτες» και «εμπαθείς» αναφορές.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν πως ο Νίκος Σαλάτας «κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά των πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό», ενώ υποστήριζαν ότι κατέθεσε πως «ποτέ δεν του είπε ο κ. Μυλωνάκης να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο Γιάννης Καββαδάς δεν διαφώτισε την επιτροπή με τις απαντήσεις του, επικαλούμενος το σύντομο, μόλις δύο εβδομάδων, διάστημα που βρίσκεται στο τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαντώντας στις ερωτήσεις βουλευτών, τους οποίους απέφευγε να κοιτάξει διαβεβαίωσε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί πως οι πληρωμές των επιδοτήσεων θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

