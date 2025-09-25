Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του κλασικού άλμπουμ τους του 1976, «Black And Blue».

Ο δίσκος κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 1976 και ήταν το 13ο ολοκληρωμένο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Ήταν, επίσης, το πρώτο μετά την αποχώρηση του πρώην κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε από τον Ρόνι Γουντ.

Το θρυλικό συγκρότημα της ροκ θα κυκλοφορήσει το νέο Super Deluxe Box Set στις 14 Νοεμβρίου μέσω της Universal σε δύο εκδόσεις σε βινύλιο και CD οι οποίες θα συνοδεύονται από βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας της περιοδείας που έκαναν οι Rolling Stones για την προώθηση του «Black And Blue».

THE ROLLING STONES BLACK AND BLUE – REMASTERED & REIMAGINED FOR 2025!https://t.co/H0CLMj2cUz

Out 14 Nov 2025, the Super Deluxe Box Set is stacked with unreleased recordings, a Blu-ray of rare performances, a 100-page book ft. exclusive photographs, and a replica ’76 tour poster… pic.twitter.com/eo5V0eGPOs — The Rolling Stones (@RollingStones) September 24, 2025

Οι ηχογραφήσεις λειτούργησαν ως οντισιόν μετά την αποχώρηση του Μικ Τέιλορ και γι’ αυτό στο άλμπουμ υπάρχουν συνεισφορές από τους μεγάλους κιθαρίστες Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζονσον.

Στη νέα έκδοση περιλαμβάνεται επίσης συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος αναφέρεται στην ένταξή του στο συγκρότημα το 1976: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι».

Διαβάστε επίσης:

Μερόπη Κοσσυβάκη: «Προχώρα», το πρώτο της τραγούδι (audio/video)

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Ο σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός Νίκος Ζούδιαρης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού