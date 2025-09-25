search
25.09.2025 16:40

Ημέρα Περιβάλλοντος VINCI στην Ολυμπία Οδό

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η Ολυμπία Οδός συμμετείχε στην Ημέρα Περιβάλλοντος του Ομίλου VINCI, ημέρα αφιερωμένη στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή. Η Ημέρα Περιβάλλοντος VINCI γιορτάστηκε φέτος στις 22/09 σε όλα τα έργα του Ομίλου παγκοσμίως δίνοντας ισχυρή υπενθύμιση σε όλους μας για την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της Ολυμπίας Οδού με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα, επισκέφθηκαν τα τμήματα του αυτοκινητόδρομου που επλήγησαν. Εκεί, ο Διευθυντής Λειτουργίας, Μιχάλης Μπάρτζης και ο Διευθυντής του Τομέα 2 Ξυλόκαστρο- Πύργος, Ανδρέας Γαλάνης, μετέφεραν την εμπειρία τους από την κινητοποίηση του προσωπικού και των υπεργολάβων του Τομέα 2, που βοήθησαν καθοριστικά στην κατάσβεση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της Ολυμπίας Οδού, Γιώργος Καζαντζόπουλος, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές. Όπως επισήμανε: «Οι φυτέψεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή. Θα επιλεχθούν είδη της τοπικής χλωρίδας, με μικρές ανάγκες άρδευσης, κατά το δυνατόν βραδύκαυστα, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη χαμηλής βλάστησης για την κατά το δυνατόν άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, ως συνέπεια της πυρκαγιάς».

Οι εργαζόμενοι της Ολυμπίας Οδού πήραν μέρος σε δράση αποκατάστασης και ενίσχυσης φύτευσης σε χώρο εντός του αστικού ιστού του Ρίου και στη συνέχεια συνδέθηκαν διαδικτυακά με όλες τις εταιρείες του Ομίλου VINCI, σε συζήτηση κατά την οποία ανταλλάχθηκαν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές για το περιβάλλον.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, επενδύουμε στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Ολυμπία Οδός, μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και δράση, χτίζει δρόμους που αντέχουν στο μέλλον, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες, σημείωσε ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

