25.09.2025 08:25

Intralot: Υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης 850 εκατ. ευρώ με χαμηλό κουπόνι κάτω από 7%

intralot-new

Η Intralot ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την ομολογιακή της έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από τρεις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε αιτήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η αυξημένη ζήτηση επέτρεψε στη διοίκηση της εταιρείας να διαμορφώσει το κουπόνι κάτω από 7%, σημαντικά χαμηλότερα από το αρχικό εύρος καθοδήγησης 7,25%–7,5%. Το senior secured ομόλογο διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας τη στρατηγική διεθνούς χρηματοδότησης της Intralot.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται να ενισχύσουν τη μόνιμη κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου. Μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s και για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου χρέους, ενισχύοντας την οικονομική ευρωστία και την επενδυτική εικόνα της εταιρείας.

Παράλληλα, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1–3 Οκτωβρίου) δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η συνδυασμένη στρατηγική ομολογιακής έκδοσης και ΑΜΚ αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της Intralot, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης και θα αναβαθμίσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

dei_myenergy
BUSINESS

myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

trump_erdogan_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: Συνομιλίες μακράς διαρκείας, αλλά «κλειστές» για τους δημοσιογράφους – Προτάσεις για «ψώνια» 50 δισ. δολαρίων

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

100 Ρομά ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

