Intralot: Υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης 850 εκατ. ευρώ με χαμηλό κουπόνι κάτω από 7%

Η Intralot ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την ομολογιακή της έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από τρεις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε αιτήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η αυξημένη ζήτηση επέτρεψε στη διοίκηση της εταιρείας να διαμορφώσει το κουπόνι κάτω από 7%, σημαντικά χαμηλότερα από το αρχικό εύρος καθοδήγησης 7,25%–7,5%. Το senior secured ομόλογο διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας τη στρατηγική διεθνούς χρηματοδότησης της Intralot.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται να ενισχύσουν τη μόνιμη κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου. Μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s και για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου χρέους, ενισχύοντας την οικονομική ευρωστία και την επενδυτική εικόνα της εταιρείας.

Παράλληλα, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1–3 Οκτωβρίου) δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η συνδυασμένη στρατηγική ομολογιακής έκδοσης και ΑΜΚ αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της Intralot, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης και θα αναβαθμίσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

