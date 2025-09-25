Προσοχή στα αναψυκτικά: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για κολπική μαρμαρυγή και εγκεφαλικό

Τον κίνδυνο για την καρδιά από την κατανάλωση αναψυκτικών αποτυπώνει για πρώτη φορά μελέτη, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύονται στο Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

Σύμφωνα με αυτά, ένα κουτάκι των 330ml την ημέρα ή δύο περίπου λίτρα την εβδομάδα, πολλαπλασιάζουν κατά 20% τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, της συχνότερης αρρυθμίας του καρδιακού ρυθμού που αυξάνει έως και πέντε φορές τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Για τη μελέτη, η οποία παρουσιάζει υψηλό συσχετισμό αλλά όχι αιτιώδη συνάφεια, όπως διευκρίνισαν οι ερευνητές, αξιοποιήθηκαν απαντήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και γενετικά δεδομένα από 201.856 συμμετέχοντες στη Βιοτράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου για το διάστημα 2006-2010, ηλικίας 37 έως 73 ετών και χωρίς εγκατεστημένη κολπική μαρμαρυγή κατά την ένταξή τους στη βρετανική βάση δεδομένων. Η παρακολούθησή τους διήρκησε περίπου 10 χρόνια.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι:

συγκριτικά με τα άτομα που δεν κατανάλωναν σακχαρούχα ποτά, η κατανάλωση 2 ή παραπάνω λίτρων -δηλαδή ένα κουτάκι των 330ml έξι μέρες την εβδομάδα- αναψυκτικών με γλυκαντικές ουσίες σχετίστηκε με 20% μεγαλύτερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, ενώ κατά 10% ήταν αυξημένος για την ίδια ποσότητα σε ποτά με ζάχαρη

η κατανάλωση 1 λίτρου ή λιγότερο φυσικού χυμού φρούτων την εβδομάδα συνδέθηκε με 8% χαμηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.

τα ποτά με γλυκαντικές ουσίες καταναλώνονταν επί το πλείστον από γυναίκες, νεότερες ηλικίες, άτομα με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος ή/και διαβήτη τύπου 2.

τα ποτά με ζάχαρη ήταν πιο δημοφιλή σε άνδρες, νεότερες ηλικίες, άτομα με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος, με καρδιαγγειακό ιστορικό και χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

άτομα που κατανάλωναν ροφήματα με ζάχαρη και καθαρούς χυμούς είχαν συνήθως υψηλότερη συνολική πρόσληψη σακχάρων από εκείνους που προτιμούσαν ποτά με γλυκαντικά

το κάπνισμα πιθανώς να επηρέασε τα ποσοστά κινδύνου, καθώς ο συνδυασμός του με περισσότερα από δύο λίτρα την εβδομάδα ποτών με ζάχαρη σχετίστηκε με 31% υψηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται σημαντική αύξηση για τους πρώην καπνιστές ή τα άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ.

Σχετικά με την πιθανότητα εμπλοκής κάποιας γονιδιακής προδιάθεσης για κολπική μαρμαρυγή στη σχέσεις αρρυθμίας και σακχαρούχων ποτών, διαπιστώθηκε ότι το γενετικό υπόβαθρο δεν αποτελεί επιδραστικό παράγοντα.

«Αν και οι μηχανισμοί που συνδέουν τα σακχαρούχα ποτά και τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής είναι ακόμη ασαφείς, υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης στην ινσουλίνη και της αντίδρασης του οργανισμού στις διάφορες γλυκαντικές ουσίες» σχολίασε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Ningjian Wang, M.D., Ph.D., ερευνητής στο Νοσοκομείο Ninth People’s της Σαγκάης και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Shanghai Jiao Tong στην Κίνα, και ενημέρωσε για τα συνηθέστερα σε τρόφιμα και ποτά, τεχνητά γλυκαντικά σουκραλόζη, ασπαρτάμη, σακχαρίνη και ακεσουλφάμη Κ.

Ανάγκη για νέες συστάσεις

«Τα ευρήματα της μελέτης μας δεν μπορούν να καταλήξουν σε ένα οριστικό συμπέρασμα ότι ένα ποτό είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία από ένα άλλο, λόγω της πολυπλοκότητας της διατροφής μας και επειδή ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να πίνουν περισσότερα από ένα είδη ποτών. Ωστόσο, με βάση αυτά τα ευρήματα, συστήνουμε στους ανθρώπους να μειώνουν ή ακόμη και να αποφεύγουν τα ποτά με ζάχαρη ή γλυκαντικά όποτε είναι δυνατόν. Μη θεωρείτε δεδομένο ότι η κατανάλωση διαιτητικών ποτών με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και θερμίδες είναι υγιεινή· μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία» επεσήμανε ο Wang.

Τα πρόσφατα ευρήματα πιθανώς υποδεικνύουν την ανάγκη για νέες διατροφικές συστάσεις προς μεγαλύτερη προστασία της καρδιακής υγείας, σύμφωνα με τον ερευνητή.

Το 2018, επιστημονικό συμβούλιο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας είχε επισημάνει την έλλειψη μεγάλων, μακροπρόθεσμων, τυχαιοποιημένων δοκιμών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των τεχνητών γλυκαντικών ουσιών. Η συγγραφική ομάδα είχε πάρει θέση κατά της παρατεταμένης κατανάλωσης αναψυκτικών διαίτης από τα παιδιά, υπέρ εντούτοις της κατανάλωσής τους ως υποκατάστατο για ενήλικες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες σακχαρούχων ποτών.

Η Penny M. Kris-Etherton, Ph.D., R.D., FAHA, μέλος της επιτροπής διατροφής της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και ομότιμη καθηγήτρια διατροφικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, χαρακτήρισε τα ευρήματα εντυπωσιακά, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα για να καταστούν απολύτως σαφείς οι συνέπειες για την καρδιαγγειακή και συνολική υγεία.

«Εν τω μεταξύ, το νερό είναι η καλύτερη επιλογή και με βάση αυτή τη μελέτη, τα αναψυκτικά diet χωρίς ή με λίγες θερμίδες θα πρέπει να περιορίζονται ή να αποφεύγονται» ανέφερε.

Κάποιοι περιορισμοί της μελέτης, τέλος, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από αναφορές των συμμετεχόντων και άρα κάποιες πληροφορίες μπορεί να διέφυγαν λόγω μνήμης ή εσκεμμένα, καθώς και η έλλειψη στοιχείων για την περιεκτικότητα των ποτών με ζάχαρη ή γλυκαντικά σε καφεΐνη.

Πηγή: ygeiamou

