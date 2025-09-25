Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «μαμούθ» του υπουργείου Υγείας – Ρυθμίσεις για φάρμακα, γιατρούς και ασθενείς

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Υγείας το Ερανιστικό Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» που στα 107 άρθρα του, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε Επικουρικό Προσωπικό, ιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αλλά και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, να ασκεί ιδιωτικό έργο ενώ προβλέπει και την εισαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με την μορφή βιοδεικτών για διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, «η σύνταξη του ήταν τελικά δύσκολη και επίπονη αλλά άπαντες συνειδητοποίησαν πόσα πολλά διαφορετικά κρίσιμα θέματα λύνει για την στελέχωση των Νοσοκομείων, την λειτουργία των εποπτευομένων μας φορέων, τον έλεγχο της Φαρμακευτικής δαπάνης, του κλάδου των Ιατρών, Φαρμακοποιών, Φυσικοθεραπευτών κλπ και κυρίως λύνουμε πολλά θέματα των ασθενών», όπως έγραψε χθες σε ανάρτηση του στο Χ.

Καλημέρα, επιτέλους το Ερανιστικό μας Νομοσχέδιο (δηλ πολλές διαφορετικές διατάξεις που λύνουν πολλά διαφορετικά θέματα σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο) βγήκε στην Δημόσια Διαβούλευση. Ευχαριστώ θερμά όλους μου τους συνεργάτες και την Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως καθώς η… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 24, 2025

Στόχος του νομοσχέδιου είναι η αναμόρφωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θεσπίζεται διαδικασία υποβολής ετήσιων σχεδίων δράσης από τα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας και ενισχύεται η διοικητική λειτουργία εποπτευόμενων φορέων όπως ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΜΑΕ (ΙΦΕΤ ΜΑΕ) και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Στο νομοσχέδιο επίσης προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και των ιδιωτικών κλινικών.

Επίσης υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

Το σχέδιο νόμου εισάγει ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, εντάσσοντας φορείς όπως ο ΕΔΟΕΑΠ, το ΤΥΠΕΤ και ο ΛΥΜ-ΣΟΕΛ στα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα. Ακόμη θεσπίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων με αρμοδιότητα την έκδοση γνωμοδοτήσεων για την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τους σχετικούς καταλόγους, ενώ προβλέπεται συμμετοχή συλλόγων ασθενών και επιστημονικών εταιρειών στη διαδικασία αξιολόγησης.

Κλειστός προϋπολογισμός

Επιπλέον, εφαρμόζεται κλειστός προϋπολογισμός για τις ηπαρίνες για τα έτη 2026–2028 και αναπροσαρμόζεται το όριο δαπανών για το 2025 στα 1.698.000.000 ευρώ, με επιμέρους ενισχύσεις για διαγνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές.

Επιπροσθέτως , ενισχύεται ο μηχανισμός clawback για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και των υπηρεσιών υγείας, ενώ εισάγονται δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης από τον ΕΟΠΥΥ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Το σχέδιο νόμου ρυθμίζει επίσης τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία για την περίοδο 2012–2022, καθώς και τις υποχρεώσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, καθορίζεται η αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών για την εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.

Άλλες διατάξεις

Επίσης προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης των επισκεπτών υγείας στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για την πληρέστερη ενημέρωση του ιατρικού φακέλου των πολιτών και την ορθή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Λειτουργίας (ΜΗΝ) και των ιδιωτικών κλινικών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τέταρτη 8 Οκτωβρίου στις 20.00 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης:

Νέα γενετική θεραπεία επιβράδυνε για πρώτη φορά την εξέλιξη της νόσου του Χάντινγκτον κατά 75% σε ασθενείς

Τι μπορεί να κρύβουν οι ξαφνικές λάμψεις και τα αυξημένα «μυγάκια» στα μάτια

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές