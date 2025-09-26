Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το padu, εμπλουτίζεται με νέες, αποκλειστικές συνεργασίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει περαιτέρω το σχήμα επιβράβευσης των συνδρομητών της, σε συνεργασία με το padu, την καινοτόμα ελληνική εφαρμογή.
Οι συνδρομητές της Nova αποκτούν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία brands και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε εστίαση, ψυχαγωγία, υγεία, ευεξία, τεχνολογία, αποδράσεις και πολλές ακόμη κατηγορίες.
Τα νέα αποκλειστικά Nova Deals προσφέρουν:
Παράλληλα, οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις αποκλειστικές προσφορές των Nova Deals*, από Pizza Fan, Simply Burgers, Signature Travel, Box Now, Avis και Wolt και συγκεκριμένα:
Οι χρήστες της εφαρμογής ανταμείβονται άμεσα με πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώνουν οποιαδήποτε στιγμή: 30.000 πόντοι καλωσορίσματος κατά την πρώτη είσοδο στο padu, 3.000 πόντοι μπόνους κάθε μήνα και διπλάσιοι πόντοι για κάθε απόδειξη που σαρώνουν.
Οι συνδρομητές μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή padu από Play Store ή App Store, να εγγραφούν ως πελάτες της Nova και να ξεκινήσουν άμεσα να απολαμβάνουν τις προσφορές.
Η συνεργασία της Nova με το padu έχει ήδη προσφέρει σημαντικά προνόμια επιβράβευσης στους συνδρομητές και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στέκεται στο πλευρό των καταναλωτών, προσφέροντας τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή και με άριστη εμπειρία πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Nova www.nova.gr.
*Ισχύουν οι όροι που αναγράφονται στο padu app.
