ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 09:09
27.09.2025 06:55

Νέο πολιτικό σκηνικό: Τι δείχνουν τα πρώτα 10 γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ – Εύθραυστη η ΝΔ, στάσιμη η αντιπολίτευση, 10κομματική Βουλή

27.09.2025 06:55
Βουλή 8 κομμάτων, που μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να φτάσουν και τα δέκα, δείχνει ο πρώτος μεγάλος κύκλος δημοσκοπήσεων που έγιναν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε μεγάλο βαθμό καταγράφουν και την επίδραση των εμφανίσεων και των όσων ανακοινώθηκαν στο παραδοσιακό αυτό φόρουμ.

Πρόκειται για δέκα γκάλοπ, που δεν αλλάζουν μεν δραματικά το σκηνικό προ ΔΕΘ, αλλά φανερώνουν κάποιες ενδιαφέρουσες τάσεις, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν ευρύτερες αναταράξεις.

Εννέα συμπεράσματα:

1.    Η ΝΔ παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου. Στην πρόθεση είναι αρκετά χαμηλότερα. Ωστόσο με τους συσχετισμούς δυνάμεων που υπάρχουν, δεν έχει αντίπαλο παρά μόνο τις δικές της κακές επιδόσεις. Και επίσης η παραμονή σε επίπεδα μακριά από την αυτοδυναμία την κάνουν εύθραυστη σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέα κόμματα, δεξιά της κυρίως, αλλά όχι μόνο.

2.    Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στη δεύτερη θέση μετά την έκρηξη της Πλεύσης Ελευθερίας από το Ιανουάριο μέχρι και το καλοκαίρι. Ωστόσο δεν ξεπερνά το όριο του 14%, δείχνοντας μία στασιμότητα.

3.    Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχασε μεν την δεύτερη θέση και τη δυναμική που είχε, αλλά κρατάει δυνάμεις, διατηρώντας οριακά το διψήφιο ποσοστό. Το πόσο ευάλωτη όμως είναι θα φανεί από το εάν κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας – αλλά και στο πώς θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού, εάν αποφασίσει να κάνει κάποιο βήμα.

4.    Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και καταφέρνει μία ανοδική πορεία. Θα φανεί εάν έχει μπετοναρισμένο το ποσοστό του (τρίτος σε αυτές τις 10 δημοσκοπήσεις) στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.

5.    Το ΚΚΕ παραμένει σταθερά πάνω από το 8%, αλλά χωρίς δυναμική για παραπάνω, τουλάχιστον στα γκάλοπ.

6.    Ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει, μετά από ένα χρόνο που ξεκίνησε την αλλαγή ηγεσίας με την καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη και δέκα μήνες μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου να κινείται στα ρηχά, χωρίς κάποια προοπτική. Το βάλτωμα σε ποσοστά πέριξ του 6% είναι μάλλον λογικό να επιφέρουν κινητικότητα στο χώρο. Είτε μικρής έντασης, όπως η επανένωση με τη Νέα Αριστερά, είτε τεκτονικού μεγέθους, με την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

7.    Τα δύο κερδισμένα κόμματα από τη δεκάδα των γκάλοπ, φαίνεται να είναι η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και το ΜΕΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, που δείχνουν ικανά να μπουν στη Βουλή.

8.    Επίσης Κίνημα Δημοκρατίας και ΝΙΚΗ δεν έχουν χάσει το στοίχημα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο, για να εξασφαλίσουν στην είσοδο στην επόμενη Βουλή.

9.    Η Νέα Αριστερά παραμένει μακριά από το όριο.

