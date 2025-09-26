search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 18:30

Φάμελλος: «Καθήκον της Πολιτείας να κάνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι»

26.09.2025 18:30
sokratis – famellos

Τη δικαιοσύνη καλεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, να κάνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, επιτρέποντας να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένι, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια. Κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια.  Η κοινωνία το απαιτεί. Και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη», επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιού του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα», τονίζει. 

Διαβάστε επίσης

Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

Ευάγγελος Βενιζέλος καρφώνει κυβέρνηση για εκταφή Ρούτσι: «Παριστάνουν τον Κρέοντα, η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»

Τέμπη – Φλωρίδης: Επιμένει στη ρητορική σύγκρουσης με τους συγγενείς – Αποδίδει στην… Κωνσταντοπούλου την απεργία πείνας του Ρούτσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marissa-laimou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της

maxresdefault
MEDIA

«Έσκισε» σε τηλεθέαση η σειρά «Να με λες μαμά» στην πρεμιέρα της (25/9)

alpha-new
MEDIA

Πρώτος ο  Alpha και την Πέμπτη (25/9) με νέο υψηλό

perelis-
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

OzzyOsbourne
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κυκλοφόρησε το πρώτο μεταθανάτιο single του Όζι Όσμπορν, σε συνεργασία με τους Judas Priest

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:35
marissa-laimou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της

maxresdefault
MEDIA

«Έσκισε» σε τηλεθέαση η σειρά «Να με λες μαμά» στην πρεμιέρα της (25/9)

alpha-new
MEDIA

Πρώτος ο  Alpha και την Πέμπτη (25/9) με νέο υψηλό

1 / 3