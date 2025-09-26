Φάμελλος: «Καθήκον της Πολιτείας να κάνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι»

Τη δικαιοσύνη καλεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, να κάνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, επιτρέποντας να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένι, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια. Κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια. Η κοινωνία το απαιτεί. Και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη», επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιού του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα.



Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον… — Socratis Famellos (@SFamellos) September 26, 2025

«Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιού του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα», τονίζει.

Διαβάστε επίσης

Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

Ευάγγελος Βενιζέλος καρφώνει κυβέρνηση για εκταφή Ρούτσι: «Παριστάνουν τον Κρέοντα, η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»

Τέμπη – Φλωρίδης: Επιμένει στη ρητορική σύγκρουσης με τους συγγενείς – Αποδίδει στην… Κωνσταντοπούλου την απεργία πείνας του Ρούτσι