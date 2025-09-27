search
27.09.2025 06:15

ΟΠΑΠ: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου ενισχύοντας κεφαλαιακή θέση και στρατηγική

Σημαντική κίνηση στη χρηματοοικονομική διαχείριση ανακοίνωσε η ΟΠΑΠ, προχωρώντας στην πρόωρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου που είχε εκδώσει το 2020. Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί έως τις 27 Οκτωβρίου 2025, με καταβολή στους ομολογιούχους του 100,5% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, τα σχετικά έξοδα και φόρους, όπως προβλέπεται από τους όρους του προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 και εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για αναχρηματοδότηση και επιμήκυνση της διάρκειας του υφιστάμενου δανεισμού. Με την πλήρη αποπληρωμή, οι ομολογίες θα διαγραφούν από τα μητρώα του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του.

Η ΟΠΑΠ δεσμεύτηκε ανέκκλητα να καταβάλει το συνολικό ποσό μέχρι την ημερομηνία αυτή, διασφαλίζοντας την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας και ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική της θέση. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για ισχυρή κεφαλαιακή δομή, στρατηγική διαχείριση του δανεισμού και διατήρηση σταθερότητας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Μετά την εξόφληση, η ΟΠΑΠ αναμένεται να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση νέων έργων και επενδύσεων, ενώ η στρατηγική αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της στους ομολογιούχους και στην αγορά γενικότερα. Η πρόωρη εξόφληση αποτελεί δείγμα προσεκτικής και μακροπρόθεσμης διαχείρισης των οικονομικών της εταιρείας, σε μια περίοδο όπου η κεφαλαιακή σταθερότητα και η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην αγορά.

