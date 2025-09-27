search
27.09.2025 22:53

Super League: Γκέλα για τον Άρη, έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό

27.09.2025 22:53
aris-apogoitefsi

Μετά από τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ο Άρης υποχρεώθηκε σε ισοπαλία (1-1) με τον Πανσερραϊκό στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, που μετρούσε μόνο νίκες στον πάγκο του Άρη, προηγήθηκε στο φινάλε του πρώτου μέρους με τον Μόντσου Ροντρίγκεθ (44′), όμως με το ξεκίνημα του δευτέρου τα “λιοντάρια των Σερρών” έφτασαν στην ισοφάριση με τον Αντρέι Ιβάν (50′). Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη να περάσει, έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση, σημαντικός βαθμός για τον Πανσερραϊκό που δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν. 

Τα πολλά λάθη σημάδεψαν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Στο 15′ μια παράλληλη σέντρα-σουτ του Πέδρο Άλβαρο πέρασε ανεκμετάλλευτη ενώ δύο λεπτά αργότερα, το σουτ του Βέρνον Ντε Μάρκο πέρασε έξω. Ακολούθησαν δύο άστοχα σουτ του Ούρος Ράτσιτς αλλά κι ένα του Μόντσου, με τον Άλβαρο να απειλεί και πάλι, με κεφαλιά αυτή τη φορά, στο 32ο λεπτό. 

Από το ημίωρο κι έπειτα η πίεση άρχισε να γίνεται αφόρητη. Το φάουλ του Ολιμπίου Μορουτσάν βρήκε δίχτυα από την εξωτερική στο 37′, το σουτ του Κώστα Γαλανόπουλου κόντραρε και πέρασε κόρνερ αλλά στο 44′ ήρθε το 1-0. Ο Άλβαρο Τεχέρο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και με καρφωτή κεφαλιά ένας… ασυνήθης ύποπτος, ο Μόντσου, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. 

Οι Σερραίοι ευτύχησαν να ισοφαρίσουν με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σέντρα του Αντρέ Γκριν από τα αριστερά, ο Ιβάν ξέφυγε από τον Μάρτιν Φρίντεκ και με κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 50′. Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να πάρουν γρήγορα εκ νέου το προβάδισμα, αλλά ο Φρανσίσκο Τιναλίνι έβγαλε σε κόρνερ το σουτ του Τεχέρο στο 58′ ενώ εκείνο του Γκάμπριελ Μισεουί στο 69′ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. 

Τρία λεπτά αργότερα, ο 20χρονος Ολλανδός μεσοεπιθετικός βρήκε εστία μα ο Τιναλίνι ήταν στη θέση του για να απομακρύνει την μπάλα. Οι παίκτες του Κριστιάνο Μπάτσι βρήκαν χώρο στις αντεπιθέσεις αλλά το σουτ του Ιβάν εκτός περιοχής κατέληξε κι εκτός εστίας στο 80′ ενώ και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ την προσπάθεια του Γιάννη Γιαννιώτα.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να χάνει την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Χιμένεθ με 10 βαθμούς ισοβαθμεί προς ώρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που παίζουν αύριο (28/9) ενώ ο Πανσερραϊκός πήρε το δεύτερο βαθμό του στο φετινό πρωτάθλημα. 

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) 

Κίτρινες: Μορόν, Γιαννιώτας – Ντε Μάρκο, Νάνελι, Ρουμιάντσεβ, Λύρατζης. 

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Γαλανόπουλος (84′ Παναγίδης), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (64′ Μισεουί), Ντούντου (64′ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκεσασβίλι (75′ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης (82′ Δοϊρανλής), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (63′ Μάρας), Νάνελι (62′ Φάλε), Γκριν, Μπανζάκι (82′ Καλίνιν), Ιβάν.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο μπάσκετ – Νίκησε 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Τον γλίτωσε ο Τσικίνιο στις καθυστερήσεις – Παρωδία με το VAR στο «Γ. Καραϊσκάκης»

H Ατλέτικο σκόρπισε τη Ρεάλ με πεντάρα (5-2) στο ντέρμπι της Μαδρίτης

