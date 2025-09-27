Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο μπάσκετ – Νίκησε 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για 4η διαδοχική χρονιά και τέταρτη στο σύνολο, ο Ολυμπιακός έκανε δικό του το Super Cup στο μπάσκετ.
Η ομάδα του Πειραιά ήταν ανώτερη του Προμηθέα Πατρών στον τελικό του 6ου Super Cup, επικρατώντας με 92-83, έστω κι αν οι Αχαιοί κατάφεραν να μειώσουν στους -4 στο τέλος, προσπαθώντας να «κλέψουν» το τρόπαιο από τους Πειραιώτες.
Οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μίλησαν την κρίσιμη στιγμή για να ξαναπάρει διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός και να «καθαρίσει» τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας, στη Ρόδο.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους (5/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup. O Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 16 πόντους με 1/5 τρίποντα, ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Ντόντα Χολ και Τόμας Ουόκαπ. Ο πρώτος είχε και 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μάζεψε 8 ριμπάουντ. Ο Πίτερς σημείωσε 8 πόντους και 7 ο Κώστας Παπανικπολάου.
Ο Θανάσης Μπαζίνας με 17 πόντους (3/3 τρίποντα) και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Αχαιών. Οι ΜακΚάλαμ και Πόλικαπ πέτυχαν από 14 πόντους, ενώ στους 11 πόντους έμεινε ο Ρομπ Γκρέι που στον ημιτελικό με την ΑΕΚ είχε σημειώσει 30 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83
Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ο Προμηθέας είχε στην αρχική πεντάδα τους ΜακΚάλαμ, Γκρέι, Σταυρακόπουλο, Χάμοντς και Κόουλμαν. Με σερί 11-0 μπήκε ο Ολυμπιακός χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ, αλλά και τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Ουόκαπ ν’ ανοίγουν λογαριασμό. Ο Ρομπ Γκρέι, που στον ημιτελικό με την ΑΕΚ είχε σημειώσει 30 λεπτά, πέτυχε τους πρώτους πόντους του Προμηθέα, μετά από τρεισήμισι λεπτά αγώνα (11-2). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα οκτώ λεπτά. Σε συνδυασμό με τους 10 πόντους του Ντόρσεϊ (2/3 τρίποντα) ο Ολυμπιακός είχε προλάβει ήδη να οικοδομήσει διψήφια διαφορά (23-6). Ο Λι πήρε τη θέση του Ουόκαπ και ανέλαβε τον μαρκάρισμα του Γκρέι, για να… πάρουν μπροστά οι Αχαιοί σημειώνοντας 11 πόντους το τελευταίο δίλεπτο, μειώνοντας σε 26-17.
Με Λι, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς και Χολ μπήκε στη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός. Ο Χολ σημείωσε τους πρώτους 6 πόντους του Ολυμπιακού (32-22), με τον Λι να καρφώνει στην επόμενη επίθεση των «ερυθρόλευκων» (34-24) και τον Πίτερς να στέλνει στο +14 τη διαφορά (36-22). O Μπαρτζώκας απέσυρε τους Λι και Ουόρντ, για να περάσουν οι Ουόκαπ και Βεζένκοφ. Ο Προμηθέας μείωσε στο -10 (39-29) με τρίποντο του Μπαζίνα που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Αχαιών στο α΄ μέρος με 7 πόντους. Με το σκορ 47-33, ο Όμηρος Νετζήπογλου έγραψε την πρώτη συμμετοχή του σε επίσημο αγώνα του Ολυμπιακού, 1:28’’ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 20αλέπτου. Ο Πίτερς ανέλαβε δράση φτάνοντας τους 8 πόντους σε 10:19 συμμετοχής, 6 πόντους και 4 ριμπάουντ είχε ο Χολ σε 9:60΄΄ και από 5 οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειξε 49-36 (ημίχρονο). Ο Ολυμπιακός είχε κρατήσει στους 6 πόντους τον Γκρέι και στους 4 τον ΜακΚάλαμ.
Τους Ουόκαπ, Ντόρσει, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επέλεξε ο Μπαρτζώκας στην 3η περίοδο. Ο Λιμνιάτης επέλεξε τους ΜακΚάλαμ, Γκρέι, Μακούρα, Χάμοντς και Πόλικαπ. Για να σημειώσει τρία διαδοχικά τρίποντα ο Ολυμπιακός, ένα ο Ντόρσεϊ και δύο ο Ουόκαπ (58-43). Οι Αχαιοί μείωσαν στους -10 (61-51) με τρίποντο του Μακούρα και 3/3 βολές του ΜακΚάλαμ. Στα τέλη της 3ης περιόδου, ο Ντόρσεϊ πέτυχε 5 σερί πόντους, για το 70-53 στο 30ό λεπτό.
Ο Προμηθέας μείωσε στους -7 πόντους (70-63) με σερί 0-8 με την έναρξη της 4ης περιόδου, από Πόλικαπ, ΜακΚάλουμ και Μπαζίνα. Ο Χολ με γκολ φάουλ έκανε το 73-63, για να ρίξει τη διαφορά στους -8 ο ΜακΚάλαμ (73-65). Και στο 33ο λεπτό, ένα ακόμη τρίποντο από τον Μπαζίνα έφερε την ομάδα στο -5 (73-68) από τον Ολυμπιακό. Ο Ουόκαπ έκανε λάθος και ο Χολ υπέπεσε σε φάουλ στον ΜακΚάλαμ, με τον Αμερικανό να έχει 1/2 βολές για το -4 (73-69). ο Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος και έριξε στο παρκέ τον Βεζένκοφ αντί του Πίτερς και το Παπανικολάου αντί του Ουόρντ. Ο ΜακΚάλαμ έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο, αστοχώντας μόνος του κάτω από το καλάθι σε λέι απ, για να κερδίσει γκολ φάουλ ο Βεζένκοφ και να δώσει… ανάσα στους «ερυθρόλευκους» (76-69). Ο Χάμονς ευστόχησε σε τρίποντο (76-72). Ακολούθησαν 2/2 βολές του Βεζένκοφ (78-72) και ο Γκρέι πέρασε στη θέση του ΜακΚάλουμ από πλευράς Προμηθέα. Νέο λάθος του Ουόκαπ επέτρεψε στον Πλώτα να «γράψει» το 78-74. Ο Χολ είχε 2/2 βολές μετά το 4ο φάουλ του Πόλικαπ (80-74), κι ενώ ο Μιλουτίνοφ μπήκε αντί του Χολ αμέσως μετά. Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού προέβη άμεσα σε κόψιμο στον Χάμοντς, ενώ ο Βεζένκοφ με tipin διόρθωσε το χαμένο λέι απ του Ουόκαπ. Ο Λιμνιάτης έστειλε στον αγωνιστικό χώρο τον Μακούρα αντί του Πλώτα, για να κλέψει την μπάλα από τον Γκρέι ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, να βγει στον αιφνιδιασμό και να καρφώσει εμφατικά (84-74), 2:54΄΄ πριν τη λήξη. Και μετά το καλάθι του Γκρέι, ο Κώστας Παπανικολάου πέτυχε ένα κρίσιμο τρίποντο, για το 87-76, με 1:52΄΄ ν’ απομένει για την ολοκλήρωση του τελικού του Super Cup. O Φουρνιέ υπέπεσε σε φάουλ στον Μακούρα, ο οποίος μείωσε σε 87-78. Μετά το άστοχο σουτ για τρεις του Φουρνιέ, ο Πλώτας έκανε το 87-80, αλλά απέμεναν 1:11΄΄ και ο Ολυμπιακός όδευε προς την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Ντόρσεϊ πήρε τη θέση του Φουρνιέ, για να τελειώσει ο τελικός με σκορ 92-83 υπέρ του Ολυμπιακού, μετά από βολές των Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Ουόκαπ.
Διαιτητές: Τσιμπούρης, Τηγάνης, Μαρινάκης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (2), Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 23 (5), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 5 (1), Ουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Πίτερς 8, Χολ 11, Νετζήπογλου
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (1), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλαμ 14, Γκρέι 11 (1), Πλώτας 6, Μπαζίνας 17 (3), Πόλικαπ 14, Μακούρα 9 (1), Σταυρακόπουλος, Πρέκας 3 (1)
