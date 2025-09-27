H Ατλέτικο σκόρπισε τη Ρεάλ με πεντάρα (5-2) στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Η Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε την Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της La Liga.

Η Ρεαλ αν και πρωτοπόρος, φάνηκε σαν… μικρομεσαία ομάδα απέναντι στο σύνολο της Ατλέτικο και ηττήθηκε με 5-2, δίνοντας την ευκαιρία στην ελλιπή Μπαρτσελόνα (Γιαμάλ και Ραφίνια τραυματίες) να την ξεπεράσει αν κερδίσει αύριο την Σοσιεδάδ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον ΛεΝορμάντ στο 14’ με την Ρεάλ να παίρνει προβάδισμα με τα τέρματα των Εμπαπέ (25’) και Αρντά Γκιουλέρ (36’). Κάπου εκεί… εξαφανίστηκαν οι Μαδριλένοι. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφάρισε ο Σάρλοθ και στο β’ ημίχρονο ανέλαβε ο Αλβάρες που με δύο τέρματα (51’, 63’) έκανε το σκορ 4-2, για να βάλει το κερασάκι στη τούρτα ο Γκριζμάν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

