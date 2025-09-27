search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 20:50
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 19:42

H Ατλέτικο σκόρπισε τη Ρεάλ με πεντάρα (5-2) στο ντέρμπι της Μαδρίτης

27.09.2025 19:42
surloth

Η Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε την Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της La Liga.

Η Ρεαλ αν και πρωτοπόρος, φάνηκε σαν… μικρομεσαία ομάδα απέναντι στο σύνολο της Ατλέτικο και ηττήθηκε με 5-2, δίνοντας την ευκαιρία στην ελλιπή Μπαρτσελόνα (Γιαμάλ και Ραφίνια τραυματίες) να την ξεπεράσει αν κερδίσει αύριο την Σοσιεδάδ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον ΛεΝορμάντ στο 14’ με την Ρεάλ να παίρνει προβάδισμα με τα τέρματα των Εμπαπέ (25’) και Αρντά Γκιουλέρ (36’). Κάπου εκεί… εξαφανίστηκαν οι Μαδριλένοι. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφάρισε ο Σάρλοθ και στο β’ ημίχρονο ανέλαβε ο Αλβάρες που με δύο τέρματα (51’, 63’) έκανε το σκορ 4-2, για να βάλει το κερασάκι στη τούρτα ο Γκριζμάν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού 

Γιατί Fiba και Euroleague δεν αποκλείουν τις ομάδες του Ισραήλ – Η διαφορά με τις ομάδες της Ρωσίας

6ο Super Cup: Στον τέταρτο διαδοχικό τελικό της Ιστορίας του ο Ολυμπιακός, 89-56 την Καρδίτσα και… τώρα Προμηθέας Πατρών (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypovrixio-novorossiysk
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Γιβραλτάρ: Ρωσικό υποβρύχιο κινδυνεύει με έκρηξη – Συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστικό: «Τέλος εποχής» για φοιτητές και νέους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη – Τα ήδη απλησίαστα ενοίκια όλο και αυξάνοται

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη 29χρονος για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Τον γλίτωσε ο Τσικίνιο στις καθυστερήσεις – Παρωδία με το VAR στο «Γ. Καραϊσκάκης»

plithismos india 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 31 νεκροί και 58 τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 20:50
ypovrixio-novorossiysk
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Γιβραλτάρ: Ρωσικό υποβρύχιο κινδυνεύει με έκρηξη – Συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστικό: «Τέλος εποχής» για φοιτητές και νέους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη – Τα ήδη απλησίαστα ενοίκια όλο και αυξάνοται

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη 29χρονος για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

1 / 3