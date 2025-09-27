Γιατί Fiba και Euroleague δεν αποκλείουν τις ομάδες του Ισραήλ – Η διαφορά με τις ομάδες της Ρωσίας

Η UEFA και η FIFA εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλείσουν τις ισραηλινές ομάδες από τις διοργανώσεις τους, μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο, η πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αξιωματούχων του ποδοσφαίρου δεν φαίνεται να ακολουθείται και στο μπάσκετ, όπου οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί «νίπτουν τα χείρας τους και συνεχίζουν τις διοργανώσεις τους», όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Mundo Deportivo.

Ο δημοσιογράφος Χοσέ Ιγνάσιο Ούγκε, με τις προσωπικές πινελιές να μην λείπουν, παραθέτει τους λόγους για τους οποίους Fiba και Euroleague δεν φαίνεται να ακολουθούν τις FIFA και UEFA.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA), όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών ομοσπονδιών, «κρύβεται πίσω από τις διαβεβαιώσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ότι το Ισραήλ δεν έχει παραβιάσει τον Ολυμπιακό Χάρτη» αναφέρει στο δημοσίευμά της η Mundo Deportivo.

«Η πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι η FIBA ​​​​συνεχίζει να βασίζεται και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις της ΔΟΕ, επομένως δεν υπάρχει καμία αλλαγή ως προς αυτό. Οπότε, προς το παρόν, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους Ισραηλινούς αθλητές ή τις ισραηλινές ομάδες», δήλωσε εκπρόσωπος της FIBA ​​στην Mundo Deportivo.

Όσο για την Euroleague Basketball, ιδιωτικό οργανισμό που διοργανώνει την Euroleague και το Eurocup, η κατευθυντήρια αρχή είναι ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να αναμειγνύεται με την πολιτική.

«Το μπάσκετ χρησιμεύει ως γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους, όχι ως διχασμό. Κατά συνέπεια, η ευθύνη μας είναι να ενεργούμε ανεξάρτητα από γεωπολιτικές συγκρούσεις», δηλώνουν από την έδρα τους στη Βαρκελώνη.

Πριν από δέκα ημέρες, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, αλλά η Ευρωλίγκα επαναλαμβάνει ότι «σήμερα, δεν υπάρχουν κυρώσεις ή περιορισμοί που να επιβάλλονται από εθνικές ή διεθνείς αρχές που να εμποδίζουν τις ισραηλινές ομάδες να συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις» συνεχίζει το δημοσίευμα.

Εάν αυτό αλλάξει, εάν επιβληθούν κυρώσεις από πάνω, η Ευρωλίγκα θα ενεργήσει αναλόγως. «Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, η Ευρωλίγκα θα λάβει προληπτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στις εκδηλώσεις της και θα ακολουθήσει οποιεσδήποτε πολιτικές αποφάσεις επιβληθούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εάν προκύψουν», δήλωσε η οργάνωση.

Η διαφορά με τις ομάδες της Ρωσίας

Όσον αφορά τις συγκρίσεις με την περίπτωση της Ρωσίας, η οποία είδε όλες τις ομάδες της να αποκλείονται από την Euroleague και το Eurocup μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μετόχου της διοργάνωσης, η Euroleague Basketball εξηγεί ότι «η αποκλεισμός ρωσικών ομάδων από τις διοργανώσεις της Euroleague, λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, οφείλεται αποκλειστικά στις κυρώσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από εθνικές και διεθνείς αρχές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων της Euroleague στη Ρωσία και σε άλλες χώρες όπου διεξάγεται η διοργάνωση».

