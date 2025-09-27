Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού 

Λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ όπου έκανε προπόνηση με την ομάδα νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού.

Ο Greek Freak τους έκανε έκπληξη καθώς δε γνώριζαν ότι θα τους συναντήσει και μάλιστα θα προπονηθεί και μαζί τους.

Μίλησε μαζί τους, τους έδωσε συμβουλές και σίγουρα τους έκανε να νιώσουν υπέροχα που τον είδαν από κοντά, δίνοντάς τους κι αυτός με τη σειρά του ένα ψυχολογικό boost εν όψει της δικής τους σεζόν που ξεκινά σύντομα.

