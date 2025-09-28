search
ΚΟΣΜΟΣ

28.09.2025 21:31

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

28.09.2025 21:31
Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, έναν Αμερικανό υπήκοο που ήταν κρατούμενος στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ είχε μεταβεί στην Καμπούλ για διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων.

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Οι Ταλιμπάν ευχαρίστησαν το Κατάρ για τον ρόλο του ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Αμίρι.

Ο Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Ντόχα σήμερα το βράδυ, δήλωσε μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση του Αμίρι κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

«Ενώ αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, άλλοι Αμερικανοί παραμένουν άδικα κρατούμενοι στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αιχμάλωτοι πολίτες μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρούμπιο.

