Super League: Τρομερός Τετέι και διπλό η Κηφισιά μέσα στον ΟΦΗ (1-3)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας στην Super League και μάλιστα με εντυπωσιακή εμφάνιση.
Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε με 3-1 στην έδρα του ΟΦΗ και απομακρύνθηκε σημαντικά από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Εντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους των γηπεδούχων προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση.
Περισσότερα σε λίγο…
Διαβάστε επίσης:
ΑΕΚ-Βόλος 1-0: Έκανε (ξανά) του… κεφαλιού του ο Πιερό
Στέφανος Ντούσκος: Η στιγμή της απονομής του χρυσού στη Σαγκάη (Video)
Ο Σρέντερ απάντησε στον Αταμάν: «Ευτυχώς δεν θα γίνεις ποτέ ο προπονητής μου»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.