Super League: Τρομερός Τετέι και διπλό η Κηφισιά μέσα στον ΟΦΗ (1-3)

Η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της εκτός έδρας στην Super League και μάλιστα με εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε με 3-1 στην έδρα του ΟΦΗ και απομακρύνθηκε σημαντικά από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Εντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους των γηπεδούχων προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση.

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης:

ΑΕΚ-Βόλος 1-0: Έκανε (ξανά) του… κεφαλιού του ο Πιερό

Στέφανος Ντούσκος: Η στιγμή της απονομής του χρυσού στη Σαγκάη (Video)

Ο Σρέντερ απάντησε στον Αταμάν: «Ευτυχώς δεν θα γίνεις ποτέ ο προπονητής μου»