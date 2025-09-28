Στέφανος Ντούσκος: Η στιγμή της απονομής του χρυσού στη Σαγκάη (Video)

Ο Στέφανος Ντούσκος φόρεσε στο στήθος το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης θριάμβευσε στον τελικό του μονού σκιφ και λίγες ώρες μετά παρέλαβε το μετάλλιό του στο gala που ακολούθησε με όλες τις απονομές. Λίγο μετά ακούστηκε ο ελληνικός εθνικός ύμνος και η ελληνική σημαία υψώθηκε ψηλότερα απ’ όλες.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Τόκιο έκανε καταπληκτικό αγώνα στον τελικό του μονού σκιφ και με χρόνο 6.36.75 πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού. Εξαρχής βρισκόταν στην πρώτη τριάδα και μέχρι τα 1000 μέτρα βρισκόταν στην τρίτη θέση. Στα 1500μ. είχε ανέβει στη δεύτερη θέση και με καταπληκτικό φινάλε τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πραγματοποίησε τον μεγαλύτερο αγώνα της καριέρας του καθώς ποτέ άλλοτε δεν έχει κάνει καλύτερο χρόνο!

Δεύτερος τερμάτισε ο εξίσου σπουδαίος Γερμανός κωπηλάτης Όλιβερ Ζίντλερ με χρόνο 6:37.17 και το βάθρο συμπλήρωσε ο Λευκορώσος Γιαουχένι Ζάλατι με χρόνο 6:38.60. Ο Ζίντλερ είναι ο κυρίαρχος στο αγώνισμα τα τελευταία χρόνια καθώς έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού αλλά και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2019, του 2022 και του 2023.

«Ένιωθα ότι πάω για χρυσό»

Mετά τη συγκλονιστική κούρσα, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος κι ευχαριστώ όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σ΄αυτήν την προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν έχω λόγια. Η κούρσα πήγε όπως ήθελα και στα 1.000 μέτρα το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Είχα υπομονή και στα τελευταία 150 μέτρα έδωσα ό,τι είχα. Είναι απίστευτο».

«Ευχαριστώ την Ελλάδα και όλους τους Ελληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Μου… πάει η Ανατολή, είναι η… χρυσή Ανατολή. Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα και να φαίνονται οι άλλοι… γίγαντες, αλλά τελικά μετρά η ελληνική ψυχή. Οταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην “πάρουν τα μυαλά μου αέρα”. Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να… γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες».

Τασούλας: «Με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά»

Τα συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο, για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνταντίνος Τασούλας.

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση», σημειώνει.

«Στέφανε, με τα “κουπιά” σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: «Σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»

Ανδρουλάκης: «Ο Στέφανος γράφει ιστορία»

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για τη σπουδαία επιτυχία του. Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: «Η επιτυχία του μας γεμίζει χαρά και περηφάνια»

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη, εκφράζει, με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Χρυσός ξανά ο Στέφανος Ντούσκος στη Σαγκάη! Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως ανήκει στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού. Η επιτυχία του μας γεμίζει χαρά και περηφάνια και δείχνει σε όλους ότι τα όνειρα κατακτώνται με αφοσίωση και επιμονή» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Σημειώνει ότι «η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα όλους τους αθλητές μας, ώστε να έχουν τις υποδομές και τις συνθήκες που αξίζουν, για να συνεχίσουν να προσφέρουν διακρίσεις και συγκινήσεις» και καταλήγει «Συγχαρητήρια Στέφανε!».

