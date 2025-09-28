Λίβερπουλ – «Άδειασε» ποδοσφαιριστή της ομάδας του ο Σλοτ: «Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε»

Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα για φέτος στη Premier League, από τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σαρ για να ισοφαρίσει ο Κιέζα στο 87′. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έμεναν ισόπαλες, στη τελευταία φάση του αγώνα ο Ενκέτια με ένα ωραίο γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή έγραψε το τελικό 2-1.

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν αρκετά θυμωμένος με την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του στη τελευταία φάση που οδήγησε στο γκολ, ενώ δεν δίστασε να τα βάλει με έναν συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίο δεν κατόνομασε, αλλά του έριξε την ευθύνη για την ήττα.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως τη στιγμή που η ομάδα του έπρεπε να μείνει συγκεντρωμένη και να αμυνθεί γιατί ο χρόνος τελείωνε, ένας παίκτης αποφάσισε να βγει στη κόντρα και να επιτεθεί με αποτέλεσμα να βρουν οι αντίπαλοι ευκαιρία και να σκοράρουν.

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ενας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε», τόνισε ο Σλοτ.

