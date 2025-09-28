search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:02
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 12:43

Λίβερπουλ – «Άδειασε» ποδοσφαιριστή της ομάδας του ο Σλοτ: «Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε»

28.09.2025 12:43
slot
Liverpool's manager Arne Slot waits for the start of the English League Cup third round soccer match between Liverpool and Southampton the Anfield stadium in Liverpool, England, Tuesday, Sept. 23, 2025. (AP Photo/Jon Super)

Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα για φέτος στη Premier League, από τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σαρ για να ισοφαρίσει ο Κιέζα στο 87′. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έμεναν ισόπαλες, στη τελευταία φάση του αγώνα ο Ενκέτια με ένα ωραίο γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή έγραψε το τελικό 2-1.

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν αρκετά θυμωμένος με την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του στη τελευταία φάση που οδήγησε στο γκολ, ενώ δεν δίστασε να τα βάλει με έναν συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίο δεν κατόνομασε, αλλά του έριξε την ευθύνη για την ήττα.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως τη στιγμή που η ομάδα του έπρεπε να μείνει συγκεντρωμένη και να αμυνθεί γιατί ο χρόνος τελείωνε, ένας παίκτης αποφάσισε να βγει στη κόντρα και να επιτεθεί με αποτέλεσμα να βρουν οι αντίπαλοι ευκαιρία και να σκοράρουν.

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ενας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε», τόνισε ο Σλοτ.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ο Ντούσκος – «Το πίστευα» (Videos)

Super League: Γκέλα για τον Άρη, έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο μπάσκετ – Νίκησε 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

oukrania polemos 8887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επιβεβαιώνει το 12ωρο «σφυροκόπημα» με πυραύλους στο Κίεβο – «Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει», λέει ο Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 13:59
KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

1 / 3