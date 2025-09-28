Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ο Ντούσκος – «Το πίστευα» (Videos)

Το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του σκιφ ανδρών κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο έλληνας Ολυμπιονίκης, ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, που διεξάγεται στη Σαγκάη, 2ος στα 1.00 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα κι έκοψε πρώτος το «νήμα».

Οπως είχε κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πριν από τέσσερα χρόνια, ο Ελληνας παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως ειδικά στα τελευταία μέτρα «μέτρησε» τους αντιπάλους του και από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης.

Παρά την έντονη προσπάθεια του, ο Γερμανός, Ολιβερ Ζάϊντλερ, ο οποίος προηγείτο μέχρι τα 1.400 μέτρα, έμεινε πίσω από τον Ντούσκο με διαφορά 42 εκατοστών του δευτερολέπτου, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευκορώσος, Γιαουχένι Ζαλάτι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το χρυσό του Ντούσκου στην Σανγκάη, είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας και το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε κατηγορία σκαφών από το 2014.

«Ένιωθα ότι πάω για χρυσό»

Mετά τη συγκλονιστική κούρσα, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος κι ευχαριστώ όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σ΄αυτήν την προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν έχω λόγια. Η κούρσα πήγε όπως ήθελα και στα 1.000 μέτρα το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Είχα υπομονή και στα τελευταία 150 μέτρα έδωσα ό,τι είχα. Είναι απίστευτο».

«Ευχαριστώ την Ελλάδα και όλους τους Ελληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Μου… πάει η Ανατολή, είναι η… χρυσή Ανατολή. Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα και να φαίνονται οι άλλοι… γίγαντες, αλλά τελικά μετρά η ελληνική ψυχή. Οταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην “πάρουν τα μυαλά μου αέρα”. Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να… γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες».

Τασούλας: «Με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά»

Τα συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο, για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνταντίνος Τασούλας.

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση», σημειώνει.

«Στέφανε, με τα “κουπιά” σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

