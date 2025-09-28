search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

28.09.2025 08:50

Super League: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ψάχνουν το 3ποντο με Βόλο, Αστέρα, Παναιτωλικό – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

28.09.2025 08:50
kaloskamis aek

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η 5η αγωνιστική της Super League, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Βόλο. Μετά τη γκέλα με τη Λάρισα, η Ενωση θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα και να μείνει στη κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό.

Το ίδιο θέλει και ο ΠΑΟΚ που ωστόσο είναι σε κακό… φεγγάρι και παίζει στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση και καίγεται για βαθμούς.

Δύσκολη αποστολή έχει και ο Παναθηναϊκός που παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό και ψάχνει τη πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, προερχόμενος από μια μεγάλη νίκη στην Ευρώπη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις.

Το πρόγραμμα της Super League (5η αγωνιστική)

  • Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
  • Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

  • 17:00 ΑΕΚ – Βόλος
  • 19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά
  • 20:30 Αστέρας ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ
  • 21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

  • 18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  • Ολυμπιακός 13
  • ΑΕΚ 10
  • ΠΑΟΚ 10
  • Αρης 10
  • Λεβαδειακός 7
  • Βόλος 6
  • Ατρόμητος 4
  • Κηφισιά 4
  • Παναιτωλικός 4
  • ΑΕΛ 3
  • ΟΦΗ 3
  • Παναθηναϊκός 2
  • Πανσερραϊκός 2
  • Αστέρας AKTOR 1

