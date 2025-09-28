Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

Η σαββατιάτικη νίκη του Ολυμπιακού επί του Λεβαδειακού στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της Super League στιγματίστηκε από την δυσλειτουργία του VAR, το οποίο έπαψε να λειτουργεί στο δεύτερο γκολ των Βοιωτών στο 79ο λεπτό του αγώνα.

Κατά την επίτευξη του δεύτερου γκολ του Λεβαδειακού στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 2-2, ο διαιτητής Κατσικογιάννης περίμενε η φάση να εξεταστεί.

Ωστόσο για περισσότερο από 10 λεπτά, ακολούθησαν διαβουλεύσεις ανάμεσα στον ρέφερι και τους ανθρώπους των δύο ομάδων, με τη φάση να εξετάζεται στο VAR.

Ο Κατσικογιάννης έλεγε στους ανθρώπους των ομάδων ότι δεν είχε επικοινωνία με τον VAR. «Έχω πρόβλημα, δεν ακούω τίποτα από το VAR», ανέφερε ο διαιτητής στους ανθρώπους του Ολυμπιακού και των Βοιωτών.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στην τηλεοπτική κάλυψη, δεν υπήρχε η δυνατότητα να μπει η σχετική γραμμή του οφσάιντ, ώστε να επικυρωθεί ή να ακυρωθεί το γκολ.

Επίσης, ανέφεραν ότι υπήρχε πρόβλημα με την εικόνα, με τους διαιτητές του VAR να μην μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει οφσάιντ.

Η θέση της ΚΕΔ

Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΕΔ αναφέρει πως η διαιτητική ομάδα πήρε τη σωστή απόφαση και πως η εταιρεία ευθύνεται για τη δυσλειτουργία του VAR.

Παράλληλα, τονίζουν ότι εφόσον λειτουργούσε το VAR, το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί καθώς υπήρχε οφσάιντ στη φάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔ αναφέρει: «Το πρωτόκολλο του VAR εφαρμόστηκε σωστά σε μία απόφαση οφσάιντ/μη οφσάιντ κατά τη διάρκεια της 5ης αγωνιστικής της SL1 χθες. Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού σημειώθηκε χθες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιθανής παράβασης οφσάιντ που προηγήθηκε πριν από την επίτευξη του τέρματος, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου 17 λεπτών, στην οποία παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα από τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα παροχής εικόνων ριπλέι στο VAR ούτε χρήσης του ημιαυτόματου οφσάιντ (σε αυτό το διάστημα οι οθόνες δεν λειτουργούσαν εξ ολοκλήρου και ήταν μαύρες).

Αυτή η δυσλειτουργία στο λογισμικό του παρόχου VAR λόγω τεχνικών προβλημάτων, είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα στη διάρκεια του αγώνα, όπως αναγνώρισε η εταιρεία, η οποία θα προβεί σε σχετική δήλωση τις επόμενες ημέρες. Όταν προκύπτει μια τέτοια δυσλειτουργία του συστήματος, ο διαιτητής λαμβάνει την τελική απόφαση βάσει της δικής του αντίληψης και των πληροφοριών που λαμβάνει από τον βοηθό διαιτητή. Στη συνέχεια, ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής παρέχουν εξηγήσεις στους δύο αρχηγούς και στους δύο προπονητές, ώστε να διευκρινίσουν τις συνθήκες που αφορούν στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Η μη δυνατότητα πρόσβασης στα ριπλέι της φάσης οδήγησε στην αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης, που ήταν ακύρωση του γκολ για θέση οφσάιντ, την οποία τελικά μπορέσαμε να αναλύσουμε μετά τη λήξη του αγώνα, οπότε και αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Είναι σαφές ότι τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα είχαν μεγάλη επίδραση στη σωστή λήψη αποφάσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα εξετάσει το ζήτημα της τεχνικής βλάβης με τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον».

