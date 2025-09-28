Ο Σρέντερ απάντησε στον Αταμάν: «Ευτυχώς δεν θα γίνεις ποτέ ο προπονητής μου»

Ο Εργκίν Αταμάν, στο περιθώριο της Media Day του Παναθηναϊκού, ρωτήθηκε για τα σχόλια που έκανε για εκείνον ο Ντένις Σρέντερ, όταν ειρωνεύτηκε τον Τούρκο κόουτς για την ανάδειξή του σε κορυφαίο προπονητή του EuroBasket 2025.

«Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη από εμένα. Όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αταμάν για τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, αφήνοντας αιχμές για τον χαρακτήρα του και το γεγονός ότι κάθε χρόνο αγωνίζεται σε διαφορετική ομάδα στο ΝΒΑ, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ατάκα αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Σρέντερ, ο οποίος απάντησε μέσω social media: «Ευτυχώς που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την αντιπαράθεση, εσύ το έκανες και είπες κάτι για εμάς. Αν θέλεις να μιλήσεις άσχημα, πρέπει να το υποστηρίξεις και εσύ δεν το έκανες. Λυπάμαι, κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς. Μόνο αγάπη όμως. Εγώ θα είμαι απλά ο εαυτός μου, όσοι με ξέρουν το ξέρουν».

Οι αναρτήσεις του Ντένις Σρέντερ στα stories του στο Instagram:

Η δημόσια αντιπαράθεση φαίνεται πως δεν έχει τέλος, με τις δηλώσεις και από τις δύο πλευρές να κρατούν ζωντανή την ένταση μετά το Eurobasket.

