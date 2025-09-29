search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 18:21

Βενεζουέλα: 156 προσωπικότητες ζητούν από το ΥΠΕΞ να ταχθεί η Ελλάδα κατά της αμερικανικής παρέμβασης   

29.09.2025 18:21
Untitled-design-57

Συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία  που  παρέδωσε κείμενο 156 υπογραφών από ακαδημαϊκούς, προσωπικοτήτες, διανοούμενους, ακτιβιστές της ειρήνης, που ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει στα διεθνή φόρα ώστε να αποτραπεί ο σχεδιασμός επίθεσης των ΗΠΑ στην επικράτεια της Μπολιβαριανης Δημοκρατίας της Βενεζουέλας με πρόσχημα την καταπολέμηση του ναρκοεμπορίου. 

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Δημ. Στρατούλης, πρώην υπουργός και βουλευτής,  ο Δημ . Καλτσωνης, καθηγητής συνταγματικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Κώστας Ήσυχος πρώην υπουργός και βουλευτης και ο Βαγγέλης Γονατάς εκπρόσωπος φορέων αλληλεγγύης στην Βενεζουέλα, την Κουβα και χώρες της Λατ. Αμερικής και Καραϊβικής.

Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους προς το υπουργείο Εξωτερικών:

«Εμείς που υπογράφουμε αυτή την επιστολή —πολιτικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, νέοι και νέες, γυναίκες, θρησκευτικές κοινότητες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες και απλοί πολίτες— υψώνουμε τη φωνή μας από κάθε γωνιά του πλανήτη για να καταδικάσουμε με απόλυτη αποφασιστικότητα την στρατιωτική απειλή που σήμερα κρέμεται πάνω από την Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας και, μαζί με αυτήν, πάνω από ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η κυριαρχία ενός κράτους, αλλά η αξιοπρέπεια ολόκληρης μιας περιοχής που έχει ανακηρύξει το δικαίωμά της να είναι Ζώνη Ειρήνης. Η παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων και στρατευμάτων στην Καραϊβική δεν φέρνει ασφάλεια ούτε συνεργασία, αλλά εκφοβισμό, εκβιασμό και την προσπάθεια να καμφθεί η βούληση ενός λαού που αντιστέκεται με αξιοπρέπεια.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι στρατιωτικοί ελιγμοί δεν έχουν στόχο την «προστασία» κανενός —είναι μέρος της παλιάς συνταγής των ψεμάτων για την επιβολή αλλαγής καθεστώτων, την αποσταθεροποίηση κυρίαρχων κυβερνήσεων και την αρπαγή του πλούτου των χωρών. Γι’ αυτό και καταγγέλλουμε στον κόσμο ότι αυτή η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων είναι μια απαράδεκτη πρόκληση, μια εχθρική πράξη που απειλεί την ειρήνη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και παραβιάζει τις βασικότερες αρχές του διεθνούς δικαίου.

Από εδώ στην Ελλάδα δηλώνουμε : 

  • Η Βενεζουέλα δεν είναι μόνη. Κάθε υπογραφή σε αυτή τη δήλωση είναι μια κραυγή αλληλεγγύης, μια ψήφος υπέρ της ειρήνης, μια πράξη αντίστασης στον πόλεμο.
  • Οι λαοί δεν φοβούνται. Δεν θα καταφέρουν να λυγίσουν, ούτε με πολεμικά πλοία ούτε με κυρώσεις, την απόφαση εκατομμυρίων γυναικών και ανδρών που υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και το δικαίωμα των λαών να ορίζουν τη μοίρα τους.
  • Η πραγματική ασφάλεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής δεν χτίζεται με πολεμικά πλοία, αλλά με κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλέγγυα ολοκλήρωση και σεβασμό στην αυτοδιάθεση των λαών.
  • Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών μας να σπάσουν τη σιωπή και να εκφραστούν καθαρά ενάντια στη στρατιωτικοποίηση της Καραϊβικής, υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της Βενεζουέλας και το δικαίωμα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής να ζουν ειρηνικά.
  • Προς τη διεθνή κοινότητα λέμε: μην κοιτάτε αλλού. Σήμερα είναι η Βενεζουέλα ο στόχος, αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο έθνος του Νότου που τολμά να υψώσει ανεξάρτητη φωνή.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υπογράφουμε αυτή την επιστολή δήλωσης, πεπεισμένοι ότι η ειρήνη της Βενεζουέλας είναι ειρήνη για την ήπειρό της και ότι η κυριαρχία δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Υπογραφές και δηλώσεις υποστήριξης:

α/αεπωνυμοονομαιδιότητα
1ΑγγελήΚατερίναΝοσηλεύτρια Πάτρα
2ΑδριανόςΓιάννηςΑντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
3ΑθανασιάδηςΓιάννηςΜέλος Πλατφόρμας Ανεξαρτησίας, Κίνηση Εθνικής και Κοινωνικής Ανασυγκρότησης.
4ΑθανασοπούλουΒασιλικήΓραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων  Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας
5ΑλεξανδρήςΣαράντοςΑναπλ. Γραμματέας Συνδ. Συντ/χων ΔΕΗ Μεγαλόπολης,  Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΣ/ΔΕΗ,Σπάρτη
6ΑλεξάτοςΓιώργοςΣυγγραφέας, Ιστορικός , Αθήνα
7ΑμάλουΘεμιςBDS Greece, Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη
8ΑμμανατίδουΛίτσαπ.βουλευτής
9ΑμπελογιάννηΒάσωΜέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ
10ΑναγνωστοπούλουΒασιλικήΕκπαιδευτικός
11ΑντωνιάδηςΆλκηςΠολιτικός επιστήμονας
12ΑντωνίουΝίκοςΕργαζόμενος
13ΑποστολόπουλοςΚώσταςΣυν/χος εκπαιδευτικός Καλαμάτα Μεσσηνίας
14ΑρβανιτάκηςΑπόστολοςΕιδικός Θεραπευτής Εξαρτήσεων, Θεσσαλονίκη
15ΑργύρηΑγνήΕκπαιδευτικός
16ΒάθηςΜάριοςΜέλος Εναλλακτικής Δράσης
17ΒαλαβάνηΝάντιαπ.Βουλευτής & αν. υπουργός, συγγραφέας και οικονομολόγος
18ΒαλέντηΙφιγένειαΙδιωτική υπάλληλος
19ΒαμβακίδηςΤάκηςΗθοποιός
20ΒασιλόπουλοςΆρηςΠρώην Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας  Νέας Χαλκηδόνας
21ΒατικιώτηςΛεωνίαςΣυγγραφέας ~ Οικονομολόγος, Αθήνα
22ΒελισσαρίουΑσπασίαΟμότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
23ΒρετάκοςΗλίαςπ.Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ
24ΒρυώνηςΝίκοςΠολιτικός επιστήμονας
25ΓαλάνηςΝίκοςΗλεκτρολόγος, Μηχανικός
26ΓειτονιέςΑνυπόταχτεςΔάφνης Υμηττού, Δημοτικό Σχήμα
27ΓεωργακάκηςΝίκοςΣυνταξιούχος Μηχανικός ΙΓΜΕ
28ΓεωργουλέαΣάντυΜέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Πολιτικός Μηχανικός
29ΓιαννόπουλοςΙωάννηςΣυνταξιούχος Εκπαιδευτικός
30ΓκλεζάκοςΝικοςΕλληνική Λέσχη Φίλων BRICS ( BricsAffairs.gr)
31ΓονατάςΒαγγέληςΔίκτυο για την Υπεράσπιση της Ανθρωπότητας ~ Eλληνικό Τμήμα  (REDH gr)
32ΓούσηςΚώσταςΔιδάσκων,Τμήμα Κοινωνιολογίας,Πανεπιστήμιο Κρήτης
33ΔασκούλιαΧριστίναΠαιδαγωγός
34ΔιαμαντόπουλοςΣπύροςπ.Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων
35ΔούκαςΓιάννηςπ. μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ
36ΔρόσοςΔιονύσιοςΟμότιμος Καθηγητής Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ
37ΕρμείδουΜαρίαΓραμματέας  Σωματείου Τεχνικών Κεντρικής Μακεδονίας
38ΖαφειράτοςΜπάμπηςΜεταφραστής, ιστολόγιο Μποτίλια Στον Άνεμο
39ΖαφειράτουΑγγελικήΣυνταξιούχος Εκπαιδευτικός
40ΖήσηΒαρβάραΣυνταξιούχος
41ΖησούληςΓιώργοςΣυνταξιούχος, Μαρούσι
42ΉσυχοςΚώσταςπ.βουλευτής  και αναπλ. Υπουργός
43ΘεοδωρίδουΑλεξάνδραΓενική Γραμματέας Συλλόγου  Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιρειών
44ΘερμογιάννηςΛάζαροςΣυνταξιούχος Εκπαιδευτικός
45ΙωαννίδηςΗλίαςπ.βουλευτής
46ΚάκοςΘύμιοςΔημοσιογράφος 
47ΚαλδάνηΦωτεινήΣυνταξιούχος Δημοσίου
48ΚαλλιαμπάκοςΗλίαςΜέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΕΚΠΑ
49ΚαλλιντεράκηςΓιάννηςΕλεύθερος Επαγγελματίας
50ΚαλόγηροςΝίκοςπ. μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ
51ΚαλομοίρηςΓρηγόρηςΠρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Π.Ε.Σ.Ε.Κ.
52ΚαλτσώνηςΔημήτρηςΚαθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
53ΚαλύβαΜαρίαΔημοσιογράφος 
54ΚαλύβηςΑλέκοςπ.Αντιπρόεδρος ΓΣΕΕ
55ΚαραβάκοςΗλίαςΟικονομολόγος ~ Δημοσιογράφος, Δημοτικός Σύμβουλος Μεταμόρφωσης
56ΚαραγιάννηςΒασίληςΙδιωτικός Υπάλληλος
57ΚατσανεβάκηΖαμπίαΕΔΙΠ ΕΜΠ
58ΚατσαρούΜαρίαΜέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΕΚΠΑ
59ΚατωμερήςΓιάννηςΣκηνοθέτης
60ΚικίδηςΛάζαροςΔημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης
61ΚονίδαςΓιώργοςΕκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας
62ΚοντζιάΖωήΕκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας
63ΚοτζιάΑθηνά ΜαρίαΣυνταξιούχος, Πεύκη
64ΚουβελάκηςΣτάθηςΚαθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Αναπληρωτής Πανεπιστημίου Λονδίνου & Παρισιού
65ΚουζήςΓιάννηςΠανεπιστημιακός
66ΚριτσωτάκηςΜιχάληςπ.βουλευτής
67ΚυδωνάκηςΣτέλιοςπ. μέλος ΕΕ της ΟΜΕ – ΟΤΕ
68ΚυριαζοπούλουΘάλειαΟικονομολόγος Θεσσαλονίκη
69ΚωνσταντακόπουλοςΔημήτριοςΔημοσιογράφος και Συγγραφέας
70ΚωνσταντίνουΛουκίαΠολιτιστικό Κέντρο “Η Δική μας Αμερική”
71ΚωστογιαννόπουλοςΑνδρέαςΔιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
72ΚωστοπούλουΧρυσάνθηΣυνταξιούχος Ελεύθερη Επαγγελματίας
73ΛαγδάΔέσποιναΛογίστρια, Μέλος ΠΣ ΛΑΕ ΑΑ,  – πρ.δημοτική σύμβουλος Δάφνης Υμηττού
74ΛάζουΧριστίναΕκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
75ΛάσκαρηςΓρηγόρηςΜεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός
76ΛάτσοςΜιχαήλΔημοτικός υπάλληλος
77ΛαψάτηςΓιάννηςΙδιωτικός Υπάλληλος
78ΛεουτσάκοςΣτάθηςπ.βουλευτής
79ΛιάκοςΘεόδωροςΕκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
80ΛιόσηςΒασίληςΕκπαιδευτικός ~  Συγγραφέας
81ΜαγιάκηςΛευτέρηςΔημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου
82ΜακρήςΑνδρέαςΣυνταξιούχος Υγειονομικός
83ΜανώληΜαντώΜέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΕΚΠΑ
84ΜαραγκουδάκηςΘοδωρήςΔικηγόρος, Αθήνα
85ΜαράκαΈλεναΔημοσιογράφος ~ Παραγωγός ΕΡΤ
86ΜαυρόπουλοςΤάσοςΠρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
87ΜεσσήνηςΜιχάληςΜουσουργός
88ΜουζάκηΛουκίαΙδιωτική υπάλληλος
89ΜουστάκηΚατερίναChef, ιδιωτική υπάλληλος
90ΜπαλωμένοςΠαναγιώτηςΣυνταξιούχος
91ΜπαμπάκοςΔημήτρηςΣυνταξιούχος
92Μπαρμπαρέσου  MunschΣωτηρίαΙδιωτική υπάλληλος
93ΜπαρούτσοςΧρήστοςΝομική ΕΚΠΑ,  Ελλην. Επιτροπή Αλληλεγγύης ”Είμαστε όλοι Βενεζουέλα”
94ΜπεκατώρουΑργυρώΚαθηγήτρια ΑΕΙ Πάτρα
95ΜπερερήΜάχηΝέα Φιλαδέλφεια
96ΜπίλιαΔέσποιναΜέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΕΚΠΑ
97ΝεδέλκουΕιρήνηΑρχιτέκτονας ~ Συγγραφέας, Αβάνα/ Κούβα
98ΝικολακάκηΜαρίαΚαθηγήτρια Παιδαγωγικής
99ΠαλαιστίδηςΝτίνοςΒιβλιουπάλληλος
100ΠάντουΝατάσαΓραφίστρια
101ΠαπαδημητρίουΜαρίναΜουσικολόγος,Θεσσαλονίκη
102ΠαπαδημητρίουΧρήστοςΙστορικός, Θεσσαλονίκη
103ΠαπαδομανωλάκηςΠαναγιώτηςΔημοσιογράφος 
104ΠαπαδόπουλοςΚώσταςΕκδόσεις Ταξιδευτής
105ΠαπαδόπουλοςΘρασύβουλοςΕκπαιδευτικός
106ΠαπαχρήστουΑναστασίαΜέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ
107ΠαρέντηΣοφίαΚτηνίατρος, Αθήνα
108ΠασχάληΒιβήΜέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ και ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
109ΠατρινιόςΔημήτρηςΑθήνα
110ΠετράκοςΘανάσηςπ.βουλευτής
111ΠετρόπουλοςΔημήτρηςΜέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ
112ΠολυχρόνηςΒασίληςΜέγαρα Αττικής, Γεωπόνος – Δημοσιογράφος
113ΠοττάκηΙφιγένειαΠολιτική Αναλύτρια
114ΡαχιώτηςΓιάννηςΔικηγόρος,  Μέλος  της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατών Νομικών
115ΡεμπάτηςΠαναγιώτηςΕκπαιδευτικός Β/μιας Εκπαίδευσης, μέλος ΕΓ ΝΤ ΑΔΕΔΥ Λάρισας
116ΡηγοπούλουΕλένηΔημόσιος Υπάλληλος
117ΣακελλαροπουλοςΣπύροςΚαθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
118ΣακούτηςΝίκοςΔημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης
119ΣαμδάνηςΚώσταςΜέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ ~ ΠΕΑ & ΔΣ Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
120ΣαμοίληςΣτέφανοςπ.βουλευτής
121ΣαραφιανόςΔημήτρηςΔικηγόρος,  Μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
122ΣιαλμάςΣτέφανοςΣυνταξιούχος Δημοτικός Υπάλληλος
123ΣκούραςΗλίαςΓραφίστας
124ΣκυλλάκοςΗλίαςΔημοσιογράφος 
125ΣπαθήςΜάκηςΟμότιμος Καηγητής ΕΜΠ
126ΣπανούΔέσποιναπ.Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ
127ΣπουρδαλάκηςΜιχάληςΟμότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
128ΣτάθηςΠαναγιώτηςΟμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
129ΣταμούληςΔημήτρηςΣυνταξιούχος Εκπαιδευτικός
130ΣταυροπούλουΑθανασίαΔικηγόρος, Μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
131ΣτρατούληςΔημήτρης π. Βουλευτής και Υπουργός, Γραμματέας ΛΑΕ ΑΑ
132ΣωτηργιανίδηςΑνδρέαςΣυνταξιούχος, Πεύκη
133ΣωτηροπούλουΕυαγγελίαΜηχανολόγος, μέλος Περιβαντολογικών Κινημάτων
134ΤερλεξήΝατάσαΙδιωτική υπάλληλος
135ΤζαμαλήΙφιγένειαΓεωπόνος
136ΤζήμαςΘεμιστοκλήςΔικηγόρος, Διδάσκων ΑΠΘ
137ΤόληςΧρήστοςΣυνταξιούχος Μηχανικός 
138ΤόλιοςΓιάννηςΔιδάκτωρ Οικονομικών
139ΤουλιάτοςΧρήστοςΒιβλιοϋπάλληλος, πρώην δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου
140ΤσαλαβούταςΓιάννηςΙδιωτικός Υπάλληλος
141ΤσαφολόπουλοςΚωνσταντίνοςΕλεύθερος Επαγγελματίας
142ΤσαφολόπουλοςΠαναγιώτηςΕλεύθερος Επαγγελματίας
143ΤσιαπήςΔημήτρηςΑντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών Φαρμακευτικών  και συναφών κλάδων
144ΤσίχληΜαριάναΝομικός, Γραμματέας ΛΑΕ ΑΑ, πρώην περιφερειακός σύμβουλος Αττικής
145ΤσόκογλουΑγγελικήΚαθηγήτρια ΕΚΠΑ
146ΦωτίουΓιώργοςΣυνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός
147ΧαικάληςΑνδρέαςΕλληνοκουβανικός Σύνδεσμος Καλαμάτας “Venceremos”
148ΧαιρέτηΚατερίναΣυνταξιούχος Εκπαιδευτικός
149ΧαλβατζήςΑλέκοςΠολιτιστικός Συλλόγος “Χοσέ Μαρτί” – Αλληλεγγύη με την Κούβα
150ΧανήΣοφίαΔικηγόρος, Αθήνα
151ΧανήςΜιχάληςΣυνταξιούχος Λογιστής
152ΧαραλαμπίδουΔέσποιναπ.Αντιπρόεδρος της Βουλής
153ΧαρίσηςΓιώργοςπ. μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ
154ΧατζηκωστήςΑνδρόνικοςΦωτορεπόρτερ, Αντιπρόεδρος Οργανισμού για τα Πνευματικά Δικαιώματα των Φωτογράφων (ΦΟΙΒΟΣ)
155ΧουντήςΝίκοςπ.Βουλευτής και υπουργός
156ΧριστοδουλόπουλοςΖάχοςΦυσικός

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Στο τραπέζι Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νοσεί το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Συστημικές αδυναμίες στην τήρηση νομιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας καταγράφει η έκθεση του Govwatch

Τα… μυστήρια του Πόθεν Έσχες: Ο βουλευτής που έζησε με… 60 ευρώ, μισθώσεις 99 ετών και άλλα περίεργα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AKTOR symfonia
BUSINESS

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Δημιουργεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα

OLP
BUSINESS

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο 6μηνο – Σημαντικές επενδύσεις και αποπληρωμή δανεισμού

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ιταλία: Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι … ωραίοι έχουν χρέη, ακίνητα και βοσκοτόπια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:58
AKTOR symfonia
BUSINESS

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Δημιουργεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα

OLP
BUSINESS

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο 6μηνο – Σημαντικές επενδύσεις και αποπληρωμή δανεισμού

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ιταλία: Προς απόκτηση 2+2 φρεγάτες Bergamini

1 / 3