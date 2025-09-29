Βενεζουέλα: 156 προσωπικότητες ζητούν από το ΥΠΕΞ να ταχθεί η Ελλάδα κατά της αμερικανικής παρέμβασης   

Συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία που παρέδωσε κείμενο 156 υπογραφών από ακαδημαϊκούς, προσωπικοτήτες, διανοούμενους, ακτιβιστές της ειρήνης, που ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει στα διεθνή φόρα ώστε να αποτραπεί ο σχεδιασμός επίθεσης των ΗΠΑ στην επικράτεια της Μπολιβαριανης Δημοκρατίας της Βενεζουέλας με πρόσχημα την καταπολέμηση του ναρκοεμπορίου.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Δημ. Στρατούλης, πρώην υπουργός και βουλευτής, ο Δημ . Καλτσωνης, καθηγητής συνταγματικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Κώστας Ήσυχος πρώην υπουργός και βουλευτης και ο Βαγγέλης Γονατάς εκπρόσωπος φορέων αλληλεγγύης στην Βενεζουέλα, την Κουβα και χώρες της Λατ. Αμερικής και Καραϊβικής.

Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους προς το υπουργείο Εξωτερικών:

«Εμείς που υπογράφουμε αυτή την επιστολή —πολιτικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, νέοι και νέες, γυναίκες, θρησκευτικές κοινότητες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες και απλοί πολίτες— υψώνουμε τη φωνή μας από κάθε γωνιά του πλανήτη για να καταδικάσουμε με απόλυτη αποφασιστικότητα την στρατιωτική απειλή που σήμερα κρέμεται πάνω από την Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας και, μαζί με αυτήν, πάνω από ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η κυριαρχία ενός κράτους, αλλά η αξιοπρέπεια ολόκληρης μιας περιοχής που έχει ανακηρύξει το δικαίωμά της να είναι Ζώνη Ειρήνης. Η παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων και στρατευμάτων στην Καραϊβική δεν φέρνει ασφάλεια ούτε συνεργασία, αλλά εκφοβισμό, εκβιασμό και την προσπάθεια να καμφθεί η βούληση ενός λαού που αντιστέκεται με αξιοπρέπεια.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι στρατιωτικοί ελιγμοί δεν έχουν στόχο την «προστασία» κανενός —είναι μέρος της παλιάς συνταγής των ψεμάτων για την επιβολή αλλαγής καθεστώτων, την αποσταθεροποίηση κυρίαρχων κυβερνήσεων και την αρπαγή του πλούτου των χωρών. Γι’ αυτό και καταγγέλλουμε στον κόσμο ότι αυτή η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων είναι μια απαράδεκτη πρόκληση, μια εχθρική πράξη που απειλεί την ειρήνη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και παραβιάζει τις βασικότερες αρχές του διεθνούς δικαίου.

Από εδώ στην Ελλάδα δηλώνουμε :

Η Βενεζουέλα δεν είναι μόνη. Κάθε υπογραφή σε αυτή τη δήλωση είναι μια κραυγή αλληλεγγύης, μια ψήφος υπέρ της ειρήνης, μια πράξη αντίστασης στον πόλεμο.

Οι λαοί δεν φοβούνται. Δεν θα καταφέρουν να λυγίσουν, ούτε με πολεμικά πλοία ούτε με κυρώσεις, την απόφαση εκατομμυρίων γυναικών και ανδρών που υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και το δικαίωμα των λαών να ορίζουν τη μοίρα τους.

Η πραγματική ασφάλεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής δεν χτίζεται με πολεμικά πλοία, αλλά με κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλέγγυα ολοκλήρωση και σεβασμό στην αυτοδιάθεση των λαών.

Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών μας να σπάσουν τη σιωπή και να εκφραστούν καθαρά ενάντια στη στρατιωτικοποίηση της Καραϊβικής, υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της Βενεζουέλας και το δικαίωμα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής να ζουν ειρηνικά.

Προς τη διεθνή κοινότητα λέμε: μην κοιτάτε αλλού. Σήμερα είναι η Βενεζουέλα ο στόχος, αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο έθνος του Νότου που τολμά να υψώσει ανεξάρτητη φωνή.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υπογράφουμε αυτή την επιστολή δήλωσης, πεπεισμένοι ότι η ειρήνη της Βενεζουέλας είναι ειρήνη για την ήπειρό της και ότι η κυριαρχία δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Υπογραφές και δηλώσεις υποστήριξης:

