BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

30.09.2025 18:34

ENTERSOFTONE: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Entersoft και SOFTONE  

30.09.2025 18:34
entersoftone

Σε κορυφαίο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών business software στην Ελλάδα αναδεικνύεται η ENTERSOFTONE, η νέα εταιρεία που προκύπτει από την ολοκλήρωση της συνένωσης των εταιρειών Entersoft και SOFTONE.

Η διαδικασία ενοποίησης, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2024, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ισχυρού οργανισμού με ενιαία στρατηγική και στόχο τη συνεχή ανταπόκριση στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Η ENTERSOFTONE εισέρχεται σε μια νέα εποχή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την καινοτομία που φέρνουν οι δύο εταιρείες. Πιστή στις αξίες που στήριξαν την επιτυχημένη πορεία τους, επενδύει σε νέα προϊόντα, προηγμένες τεχνολογίες και στρατηγικές εξαγορές, με στόχο να καθιερωθεί ως ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ολοκληρωμένες next-gen λύσεις και διαθέτοντας ισχυρό δίκτυο συνεργατών.

Κεντρικός άξονας της νέας κοινής στρατηγικής της ENTERSOFTONE είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στα προϊόντα όσο και στις λειτουργίες της εταιρείας, με στόχο να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων με λύσεις επόμενης γενιάς (Next-Gen Business Software Solutions).

Σχολιάζοντας αυτή τη σημαντική εξέλιξη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE, κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης επεσήμανε: «Η ENTERSOFTONE δεν είναι μία επιχειρηματική κίνηση συνένωσης εταιρειών αλλά αποτελεί μία στρατηγική συνύπαρξη δυνάμεων δύο κορυφαίων εταιρειών, η οποία σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την αγορά του business software στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό και εχέγγυα την τεχνολογική καινοτομία, τους ανθρώπους και το δίκτυο των συνεργατών μας, επαναπροσδιορίζουμε την αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού και υποστηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων στη μετάβασή τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή».

