Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στα 60ά Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη με πέντε μεγάλες παραγωγές

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας με εξαιρετικά επιτυχημένες παραγωγές στο πρόγραμμα του 60ού Φεστιβάλ Δημητρίων, του ιστορικότερου πολιτιστικού θεσμού της πόλης. Στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης της ΕΛΣ με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν τον Οκτώβριο του 2025 πέντε παραγωγές όπερας, χορού, μουσικού θεάτρου και μιούζικαλ, συνθέτοντας ένα πλούσιο και υψηλών προδιαγραφών καλλιτεχνικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Στα φετινά 60ά Δημήτρια, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει την επιτυχημένη Χρυσή εποχή,με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ (10, 11, 12/10). Επίσης, θα παρουσιαστούν τρεις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ: το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Ιζαντόρα Ντακ, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική του Κώστα Βόμβολου (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1), 4, 5/10), η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία της Νατάσας Τριανταφύλλη (Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ΚΘΒΕ, 4, 5/10), καθώς και η παράσταση μουσικού θεάτρου Madre Salonico, σε κείμενο του Λέοντα A. Ναρ και σκηνοθεσία του Βίκτωρα Αρδίττη (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2), 30, 31/10). Επίσης, θα παρουσιαστεί το δίπτυχο όπερας L’Amour à trois / La Voix humaine των Τζαν Κάρλο Μενόττι και Φρανσίς Πουλένκ, σε σκηνοθεσία της Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου, το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (22, 24/10).

Αναλυτικά, οι παραγωγές της ΕΛΣ που θα παρουσιαστούν στα 60ά Δημήτρια έχουν ως εξής:

Μιούζικαλ για όλη την οικογένεια • Νέα παραγωγή

Στέλλα Μιχαηλίδου / Κώστας Βόμβολος

Ιζαντόρα Ντακ

4, 5 Οκτωβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 19.00 (4/10), 11.30 (5/10)

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Παραγωγή: Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κείμενο, σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Χορογραφία, κινησιολογία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Σχεδιασμός βίντεο: Μπάμπης Βενετόπουλος

Μουσική προετοιμασία: Χρήστος Σακελλαρίδης

Ιζαντόρα: Λυδία Στέφου • Δασκάλα – Αφηγήτρια, Κυρία Χόιτυ Τόιτυ, Κυρία Παπώφ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου • Κύριος Κουντεπιέ: Μάριος Σαραντίδης • Μαθήτρια, Κύκνος, Παπίτσα: Ιώ Λατουσάκη • Μαθήτρια, Κύκνος, Πιπίτσα: Γεωργία Κυριαζή • Μαθήτρια, Κύκνος, Νεαρή πάπια: Ραφαέλα Τσομπανούδη • Μαθήτρια, Κύκνος, Αλεπού: Ηλιάνα Υφαντή • Μαθήτρια, Κύκνος, Κυνηγός, Πολύχρωμο πουλί της λίμνης: Μυρσίνη Πετρούτσου • Μαθήτριες, Κύκνοι, Πολύχρωμα πουλιά της λίμνης: Ιωάννα Λουπέτη, Άννα Μαρία Μαρκοπούλου, Ελένη Φώτου • Βάτραχος, Λύκος: Χρήστος Ντέντης (Onel) • Ζευγάρι προσκεκλημένων χορευτών από τη Λίμνη των Κύκνων: Ίγκορ Σιάτζκο / Πόπη Σακελλαροπούλου (χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην πρώτη της παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Ιζαντόρα Ντακ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική Κώστα Βόμβολου, μεταμορφώνει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε μια ιδιόμορφη «λίμνη των κύκνων», όπου μια μικρόσωμη πάπια αναζητά τον δικό της δρόμο στον χορό. Η παράσταση αποτελεί μια ιδεώδη όσο και διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού, για μικρούς και μεγάλους.

Με αναφορές στην πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού, την «ξυπόλυτη χορεύτρια» Ιζαντόρα Ντάνκαν, καθώς και σε κλασικά παραμύθια όπως το Ασχημόπαπο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η ηρωίδα της παράστασης, η μικρόσωμη πάπια Ιζαντόρα Ντακ με τα πανέμορφα, μοναδικά μπλε φτερά, ζει στη Λίμνη των Κύκνων και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει μπαλαρίνα. Το πάθος και η θέληση για χορό αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παράστασης που καταφέρνει να μιλήσει με τρόπο απλό για σημαντικές αξίες, χαρίζοντας στο κοινό μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας με όχημα τη μουσική, τον χορό και το χιούμορ.

Τιμές εισιτηρίων:

15€ (12€*), 12€ (10€*), 10€ (8€*)

* μειωμένο

Προπώληση εδώ

Οπερέτα

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Θέλω να δω τον Πάπα!

4, 5 Οκτωβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 20.30

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ΚΘΒΕ

Παραγωγή: Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αποκατάσταση ενορχήστρωσης και προσαρμογή για μικρό σύνολο: Γιάννης Μπελώνης

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Βαρονάς: Δημήτρης Σιγαλός • Λατρούδης: Βαγγέλης Μανιάτης • Κυρία Λατρούδη: Τζούλια Σουγλάκου • Άννα: Χρύσα Μαλιαμάνη • Αδριανός: Νικόλας Μαραζιώτης • Ρίτα: Μαρισία Παπαλεξίου • Δημοσθένης: Αντώνης Κυριακάκης • Ενωματάρχης: Νίκος Βασιλείου

Συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του σπουδαίου Θεόφραστου Σακελλαρίδη, η επιτυχημένη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα του 60ού Φεστιβάλ Δημητρίων. Το έργο, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης διευθύνει ο Νίκος Βασιλείου.

Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920), που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία: 20€, 17€ (φοιτητικό)

Θεωρεία: 15€, 12€ (φοιτητικό)

Εξώστης: 10€, 8€ (φοιτητικό)

Προπώληση εδώ

Μπαλέτο ΕΛΣ

Κωνσταντίνος Ρήγος

Χρυσή εποχή

10, 11 & 12 Οκτωβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 2100

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ΚΘΒΕ

Συμπαραγωγή Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου

Σύλληψη, χορογραφία, σκηνικό, επιλογή τραγουδιών: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Εικαστικό έργο: Πέτρος Τουλούδης

Κοστούμια: Daglara

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βίντεο: Βασίλης Κεχαγιάς

Χορεύουν:

Βαγγέλης Μπίκος

Μάνες Αλμπέρντι, Γιάννης Γκάντσιος, Σταύρος Ικμπάλ, Έλενα Κέκκου, Γιάννης Μητράκης, Πέτρος Νικολίδης, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Γιώργος Χατζόπουλος, Δέσποινα Χρυσοστόμου

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει την εξαιρετικά επιτυχημένη Χρυσή εποχή, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των 60ών Δημητρίων.

H Χρυσή εποχή είναι μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, όπου έκανε και την παγκόσμια πρεμιέρα της. Η παραγωγή υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μια εκρηκτική παράσταση για το σήμερα και το αύριο του χορού, αλλά και ένας αντικατοπτρισμός της 35ετούς πορείας του Κωνσταντίνου Ρήγου, όπου οι έννοιες της ειρωνείας και της νοσταλγίας μοιάζουν ταυτόσημες. Από την ΚΣΟΤ, την άνοιξη του ελληνικού χορού κατά τη δεκαετία του ’90 και το χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, στο Θέατρο Τέχνης, το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και την ΕΛΣ, το εικονοκλαστικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Κωνσταντίνου Ρήγου υπερβαίνει τα όρια του χορού και συνομιλεί με τις τέχνες που τον περιβάλλουν. Η καλλιτεχνική του ταυτότητα παραμένει ανήσυχη, ανατρεπτική, προβοκατόρικη, αιχμηρή, αλλά και γεμάτη συναισθήματα.

Με τη Χρυσή εποχή ο Κωνσταντίνος Ρήγος εισάγει το λεξιλόγιο του χοροθεάτρου στο Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δημιουργώντας ένα νέο έργο για το μέλλον της τέχνης του χορού, μέσα σε ένα απρόβλεπτο blend των στιγμών που σημάδεψαν την 35ετή πορεία του, σε μια συνομιλία με νέα υλικά και σημερινές επιρροές. Στιγμές που αποτελούνται από παλιά υλικά, αλλά με σημερινή ματιά, στιγμές που μιλούν σήμερα για αυτά που πέρασαν, κάνοντας μια προβολή στο αύριο. Μέσα από χρυσές αντανακλάσεις, κάθετες οθόνες, λέξεις-συνθήματα και έναν πολυέλαιο μεγάλης κλίμακας του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη, η παράσταση χορού Χρυσή εποχή υπογράφει τη διακήρυξη μιας νέας πίστης που τοποθετεί τα πιστεύω της όχι στον θεό, αλλά στον άνθρωπο, όχι «εν τοις ουρανοίς» αλλά «επί της γης» – μια διακήρυξη που δεν υπόσχεται τη σωτηρία, αλλά εξασφαλίζει την έξοδο από την κόλαση.

Τιμές εισιτηρίων: Πλατεία: 20€, 17€ (φοιτητικό) |Θεωρεία: 15€, 12€ (φοιτητικό) | Εξώστης: 10€, 8€ (φοιτητικό)

Προπώληση εδώ

Δίπτυχο όπερας

Τζαν Κάρλο Μενόττι, Φρανσίς Πουλένκ

L’Amour à trois / La Voix humaine

22, 24 Οκτωβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 20.30

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2)

Συμπαραγωγή Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Σκηνοθεσία: Αγγέλα-Κλεοπάτρα Σαρόγλου

Σκηνικό, κοστούμια: Γιάννης Κατρανίτσας

Σχεδιασμός φωτισμών: Τρύφωνας Κεχαγιάς

Μουσική προετοιμασία: Νίκος Ζαφρανάς

Σιρανούς Τσαλικιάν (σοπράνο)

Ζαφείρης Αγγελόπουλος (βαρύτονος)

Βασίλης Βαρβαρέσος (πιάνο)

Δύο σπουδαία έργα του 20ού αιώνα –η κωμική όπερα Το τηλέφωνο [The Telephone, or L’Amour à trois, 1947] του Τζαν Κάρλο Μενόττι και η μονόπρακτη όπερα Η ανθρώπινη φωνή [La Voix humaine, 1959] του Φρανσίς Πουλένκ, βασισμένη στον ομώνυμο θεατρικό μονόλογο του Ζαν Κοκτώ– συναντιούνται επί σκηνής μέσα από μια ενιαία αφήγηση με κεντρικό άξονα τη γυναίκα και τη σχέση της με το τηλέφωνο.

Στο πρώτο έργο συναντάμε μια νεαρή γυναίκα που ζει καθημερινά «κολλημένη» στο ακουστικό της, όπως συμβαίνει και σήμερα με τα κινητά μας. Δέκα χρόνια αργότερα, στην Ανθρώπινη φωνή, την παρακολουθούμε να παλεύει με την απώλεια και να προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί από μια φωνή που απομακρύνεται.

Με την ίδια ερμηνεύτρια να συνδέει τις δύο όψεις του ίδιου προσώπου, η παράσταση αφηγείται το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξη μιας ζωής στον 21ο αιώνα. Το σκηνικό σαλόνι –με σταθερά σημεία το τηλέφωνο και ένα πιάνο με ουρά– αλλάζει κι αυτό μαζί με την ηρωίδα. Για να διατηρηθεί η συνέπεια της αφήγησης, το έργο Το τηλέφωνο παρουσιάζεται επίσης στα γαλλικά, δημιουργώντας έναν αδιάσπαστο δραματουργικό κύκλο. «Συνδέοντας τα δύο αυτά έργα μέσω μιας πρωταγωνίστριας, της Λούσυ, παρακολουθούμε την εξέλιξη του εθισμού της και εξερευνούμε τα βαθύτερα αίτια που ωθούν τον άνθρωπο στην εξάρτηση από το τηλέφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα», σημειώνει η Αγγέλα-Κλεοπάτρα Σαρόγλου.

Τιμές εισιτηρίων:

25€, 20€, 15€ (μειωμένο)

Προπώληση εδώ

Μουσικό θέατρο • Νέα παραγωγή

Λέων A. Ναρ

Madre Salonico

30, 31 Οκτωβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 21.00

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2)

Παραγωγή: Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κείμενο: Λέων A. Ναρ

Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Αρδίττης

Διασκευή σεφαραδίτικων τραγουδιών, πρωτότυπη μουσική: Μάρθα Μαυροειδή

Σκηνικά, κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Προβολές: Μάριος Γαμπιεράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα-Μαρία Ιακώβου

Ζάνα: Ελένη Ουζουνίδου

Ιντό: Λεονάρδος Μπατής

Μουσικό σύνολο Σμάρι: Σίμος Παπασπύρου (νέυ), Νίκος Παραουλάκης (νέυ), Στρατής Ψαραδέλλης (πολίτικη λύρα), Μάρθα Μαυροειδή (λάφτα, φωνή), Γιώργος Ταμιωλάκης (βιολοντσέλο), Γιώργος Βεντουρής (κοντραμπάσο)

Συμμετέχει ο Φώτης Σιώτας (βιολί, φωνή)

Ποιος μιλάει ακόμη τα «λαντίνο», τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης; Ποιος τραγουδάει τα σεφαραδίτικα τραγούδια; Η επιτυχημένη παράσταση μουσικού θεάτρου Madre Salonico, σε κείμενο του διακεκριμένου συγγραφέα Λέοντα A. Ναρ και σκηνοθεσία του πολύπειρου Βίκτωρα Αρδίττη, ένα έργο σε μια γλώσσα που χάνεται, επενδεδυμένο με τα τραγούδια των εβραϊκών κοινοτήτων της λεκάνης της Μεσογείου, που συνδέει το παρόν με το παρελθόν ως μια χειρονομία μνήμης. Το έργο παρουσιάζεται σε ένα μείγμα «λαντίνο» (της ισπανοεβραϊκής γλώσσας της σεφαραδίτικης κοινότητας) και ελληνικών.

Κεντρικοί ήρωες του έργου είναι o Ιντό, μετανάστης τρίτης γενιάς που ζει στη Νέα Υόρκη, και η Ζάνα, η γιαγιά του, διάσημη κάποτε τραγουδίστρια. Οι δυο τους μοιράζονται τα βιώματα, τις αναμνήσεις και τους προβληματισμούς τους, με έμφαση στην ιστορική διαδρομή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που είναι ταυτισμένη με τη συλλογική μνήμη της πόλης. Γιαγιά και εγγονός ανακαλούν μνήμες, η Ζάνα αναπολεί τις επιτυχίες της ως τραγουδίστρια ερμηνεύοντας σεφαραδίτικα τραγούδια στη σκηνή, ενώ αναζητά παράλληλα τον παιδικό της έρωτα που επιβίωσε από τον θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα.

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία: 15€, 10€ (μειωμένο)

Κεντρικό θεωρείο, θεωρεία: 10€, 8€ (μειωμένο)

Προπώληση εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στο e-dimitria.gr

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)