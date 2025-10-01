Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Πανδαισία με πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 6η όπου δεσπόζει το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (5/10, 20:30) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports όπως και οι αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Asteras Aktor (4/10, 18:00), Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (5/10, 18:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν τα παιχνίδια ΟΦΗ – Άρης (4/10, 18:30), ΑΕΛ Novibet – Βόλος ΝΠΣ (4/10, 20:30), Κηφισιά – ΑΕΚ (5/10, 18:00), Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (5/10, 21:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Τσέλσι – Λίβερπουλ (5/10, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα τα φώτα πέφτουν στις αναμετρήσεις Λιντς – Τότεναμ (4/10, 14:30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (4/10, 17:00), Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (4/10, 17:00), Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (5/10, 16:00) και Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (5/10, 18:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική και τους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ (4/10, 22:00), Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα (5/10, 17:15) και Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης (5/10, 22:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 6η αγωνιστική και τους αγώνες Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου (4/10, 16:30), Ντόρτμουντ-Λειψία (4/10, 16:30) και Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν (4/10, 19:30) να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι αγώνες θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Σπάρτα Ρότερνταμ-Άγιαξ (4/10, 17:30), Τσβόλε-Άιντχοφεν (4/10, 21:00), Φέγενορντ-Ουτρέχτη (5/10, 15:30) για την 8η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα συναρπαστικά πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League όπου ξεχωρίζει από ελληνικό ενδιαφέρον ο αγώνας Άρσεναλ – Ολυμπιακός (1/10, 22:00). Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν (1/10, 22:00), Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1/10, 22:00), Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους (1/10, 22:00), Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι (1/10, 22:00). Για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League τα φώτα πέφτουν στους αγώνες Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10, 19:45) και Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10, 22:00), ενώ στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League δεσπόζει το ματς Τσέλιε – ΑΕΚ (2/10, 22:00).

Στην 6η αγωνιστική της ιταλικής Serie A δεσπόζει το ντέρμπι Γιουβέντους – Μίλαν (5/10, 21:45) ενώ το δικό τους ενδιαφέρον έχουν και τα παιχνίδια Ίντερ – Κρεμονέζε (4/10, 19:00), Φιορεντίνα – Ρόμα (5/10, 16:00), Νάπολι – Τζένοα (5/10, 19:00). Ντέρμπι έχει και στην πορτογαλική Λίγκα αυτό ανάμεσα στην Πόρτο και στην Μπενφίκα (5/10, 22:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

16:00 WTA 1000 China Open – Φάση των 16 Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

10:00 WTA 1000 China Open – A’ και Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

10:00 WTA 1000 China Open – Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 127 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga: Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ-Πάντερμπορν Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 Bundesliga – 6η αγωνιστική: Χοφενχάιμ-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κστσαφάδου

21:30 La Liga 2 – 8η αγωνιστική: Θέουτα-Εϊμπάρ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 La Liga – 8η αγωνιστική: Οσασούνα-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Premier League – 7η αγωνιστική: Μπόρνμουθ-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night 36 Novasports5

10:00 WTA 1000 China Open – A’ και B’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Λιντς-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

15:00 La Liga: Οβιέδο-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Μπάγερ Λεβερκούζεν–Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Λειψία Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:15 La Liga: Χιρόνα-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:30 Eredivisie – 8η αγωνιστική: Σπάρτα Ρότερνταμ-Άγιαξ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

18:00 Stoiximan Super League – 6η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-Asteras Aktor Novasports2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης–Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 La Liga: Μπιλμπάο-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Premier League: Τσέλσι-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

21:00 Eredivisie: Τσβόλε-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Διναμό Δρέσδης-Καρλσρούη Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

14:00 WTA 1000 China Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 La Liga: Αλαβές-Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Ουτρέχτη Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Premier League: Άστον Βίλα-Μπέρνλι Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Γουλβς-Μπράιτον Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

16:00 Premier League: Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:00 Premier League: Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Χαϊντενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 La Liga: Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Παναιτωλικός Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

18:30 Bundesliga: Αμβούργο-Μάιντζ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ Mέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

19:30 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαγεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 La Liga: Εσπανιόλ-Μπέτις Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

20:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 La Liga: Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

16:30 WTA 1000 Dongfreng Voyah – Wuhan Open: Φάση των «64» Novasports6

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Κουλτουράλ Λεονέσα-Αλμπαθέτε Novasports Start

