Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού της ΕΥΔΑΠ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.
Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.