Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού της ΕΥΔΑΠ

Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές.

