Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η Λάουρα Κοβέσι – Συναντάται με τον Γιώργο Φλωρίδη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρουμάνα δικαστικός και νυν ευρωπαία Εισαγγελέας, πέρα από επαφές με αρμόδιους υπουργούς, την ηγεσία της Δικαιοσύνης, εκπροσώπους Ανεξάρτητων Αρχών και τους Έλληνες εισαγγελείς που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει προαναγγείλει ότι θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αναφερθεί αναλυτικά στις μεγάλες υποθέσεις που αφορούν στη χώρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις είναι αυτές, που απασχολούν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και που έχουν προκαλέσει τριβές με την κυβέρνηση: η διαβόητη σύμβαση 717 για τον σιδηρόδρομο (η Κοβέσι έχει δηλώσει ότι αν η σύμβαση είχε υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία των Τεμπών), το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επιχείρηση «Calypso», η υπόθεση λαθρεμπορίου, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, κινεζικών προϊόντων που μέσω Πειραιά ταξίδευαν στην Ευρώπη.

