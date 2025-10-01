search
01.10.2025 12:26

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η Λάουρα Κοβέσι – Συναντάται με τον Γιώργο Φλωρίδη

01.10.2025 12:26
floridis_koveci_new

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρουμάνα δικαστικός και νυν ευρωπαία Εισαγγελέας, πέρα από επαφές με αρμόδιους υπουργούς, την ηγεσία της Δικαιοσύνης, εκπροσώπους Ανεξάρτητων Αρχών και τους Έλληνες εισαγγελείς που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει προαναγγείλει ότι θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αναφερθεί αναλυτικά στις μεγάλες υποθέσεις που αφορούν στη χώρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις είναι αυτές, που απασχολούν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και που έχουν προκαλέσει τριβές με την κυβέρνηση: η διαβόητη σύμβαση 717 για τον σιδηρόδρομο (η Κοβέσι έχει δηλώσει ότι αν η σύμβαση είχε υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία των Τεμπών), το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επιχείρηση «Calypso», η υπόθεση λαθρεμπορίου, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, κινεζικών προϊόντων που μέσω Πειραιά ταξίδευαν στην Ευρώπη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

Κύμα… συμπαράστασης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα… 3000 ευρω

Η κυβέρνηση βρήκε νέο εχθρό τα… fake news – Μέτωπο με Σαμαρά, φόβος για κόμμα Καρυστιανού

super-market_plithorismos_3107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: «Βουτιά» του πληθωρισμού από το 3,1% έπεσε στο 1,8% τον Αύγουστο

Kyklwma-fpa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Εικονικές εταιρίες, σακούλες με λεφτά και 5 εκατ. κέρδη

pano_routsi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του (video)

peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία σε Ευρωπαίους: «Θα κυνηγήσουμε οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά μας»

i-megali-ximaira
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: H ΕΡΤ μας δίνει μία πρόγευση από τη μεγάλη πρόκληση  μυθοπλασίας μέσα από ένα χορταστικό-κατατοπιστικό βίντεο

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

