Μάντσεστερ: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή – Φορούσε «ζώνη αυτοκτονίας» (σκληρές εικόνες)

Τρεις άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένου και του δράστη- σκοτώθηκαν σήμερα κατά την επίθεση σε συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Crumpsall του Μάντσεστερ. Ο δράστης πυροβολήθηκε επί τόπου από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Daily Mail, ο άνδρας -φορώντας «ζώνη αυτοκτονίας»- έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος και στη συνέχεια μαχαίρωσε έναν άνδρα κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ – της πιο ιερής ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) δήλωσε ότι τρία ακόμη θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση έξω από τη συναγωγή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και ο δράστης είναι νεκρός, αφού προηγουμένως δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σώμα του λόγω «ύποπτων αντικειμένων που έφερε επάνω του».

Μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε τον δράστη, να κινείται από θύμα σε θύμα με «ρομποτικό» τρόπο, «σαν να είχε μια αποστολή να εκτελέσει» – στοχεύοντας «οποιονδήποτε» φορούσε κιπά.

Στη συνέχεια προσπάθησε να εισβάλει μέσα στη συναγωγή, πριν πυροβοληθεί θανάσιμα από οπλισμένους αστυνομικούς.

Στα πλάνα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οπλισμένοι αστυνομικοί να σημαδεύουν με όπλα έναν άνδρα στο έδαφος, ενώ ένας φωνάζει προς τους παρευρισκόμενους: «Όλοι οι υπόλοιποι, πίσω. Αν δεν εμπλέκεστε, μετακινηθείτε πίσω, φύγετε… έχει βόμβα, φύγετε».

Ο άνδρας στο έδαφος φαίνεται να προσπαθεί να σηκωθεί πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός και πέσει κάτω. Κάποια στιγμή, η κάμερα έδειξε ένα θύμα να κείτεται ακίνητο έξω από τις πύλες της συναγωγής, με αίμα γύρω από το κεφάλι του.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις» θα αναπτυχθούν σε συναγωγές σε όλη τη χώρα μετά την επίθεση. Ο Στάρμερ θα επιστρέψει εσπευσμένα από συνάντηση ευρωπαίων ηγετών στη Δανία, ώστε να προεδρεύσει στη συνεδρίαση της της επιτροπής έκτακτων αναγκών Cobra. Δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένος» από την επίθεση, προσθέτοντας: «Το γεγονός ότι συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό».

Ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε ότι εκείνος και η Βασίλισσα είναι «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι» από όταν έμαθαν για την επίθεση, «ειδικά σε μια τόσο σημαντική μέρα για την εβραϊκή κοινότητα». Ο Κάρολος, σε μήνυμα που εκδόθηκε από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, είπε ότι οι σκέψεις και οι προσευχές του είναι με όλους όσοι επλήγησαν από «αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό» και επαίνεσε τις «άμεσες ενέργειες» των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, δήλωσε ότι ένα από τα θύματα ήταν φύλακας ασφαλείας που μαχαιρώθηκε.

Αστυνομικές πηγές είπαν στη Mail ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί το κίνητρο του δράστη.

Οι μαρτυρίες

Ο Khurram Rafiq, που περνούσε με το αυτοκίνητο μπροστά από τη συναγωγή τη στιγμή της επίθεσης, περιέγραψε ότι είδε έναν άνδρα με μαχαίρι να πηγαίνει από θύμα σε θύμα με «ρομποτικό» τρόπο. Ο διευθυντής εταιρείας τεχνολογίας είπε στη Mail: «Πηγαίνω με το αυτοκίνητο στη δουλειά σήμερα το πρωί και λίγο πιο κάτω στο δρόμο είδα ένα αυτοκίνητο στην ίδια πλευρά με το δικό μου να πέφτει πάνω σε κάποιον στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά σκέφτηκα ότι ήταν ατύχημα και ότι ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο για κάποιο λόγο. Αλλά μετά βγήκε έξω και μαχαίρωσε τον άνδρα που βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Αυτό συνέβη ακριβώς έξω από τη συναγωγή.

Ο άνδρας με το μαχαίρι πέρασε από τις μπροστινές πύλες και μαχαίρωσε τουλάχιστον άλλους δύο άνδρες. Θα τον περιέγραφα ως έναν Ασιάτη άνδρα και στόχευε όποιον ήταν Εβραίος· οι άνδρες που μαχαίρωσε φορούσαν όλοι κιπά.

Ήταν σιωπηλός, δεν υπήρχε ουρλιαχτό από ό,τι άκουγα ούτε θρησκευτικά συνθήματα ή επαναλήψεις, ήταν πολύ ρομποτικός στις ενέργειές του, σαν να είχε να κάνει μια δουλειά και ήταν απλώς προσκολλημένος στο να την ολοκληρώσει.

Η είσοδος της συναγωγής ήταν κλειδωμένη. Τον έβλεπα να προσπαθεί να μπει, χτυπούσε την πόρτα και σε κάποια φάση φάνηκε να προσπαθεί να τη σπάσει για να την ανοίξει.

Άνθρωποι προσπαθούσαν να τον αποσπάσουν πετώντας πράγματα, όπως γλάστρες, αλλά κανείς δεν πλησίαζε κοντά του.

Αυτό, πιστεύω, ότι συνέβαινε γιατί γύρω από τη μέση του είχε κάτι που έμοιαζε με ζώνη που περιείχε εκρηκτικά. Αν ήταν αληθινά ή μόνο για εκφοβισμό και πρόκληση φόβου, δεν μπορώ να πω.

Αλλά η αστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, οπλισμένοι αστυνομικοί περιέκλεισαν τη συναγωγή.

Στην αρχή φαινόταν να συμμορφώνεται αλλά μετά ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί. Πλησίασα λίγο περισσότερο και ακούστηκε τρίτος πυροβολισμός που αποδείχτηκε μοιραίος. Έπεσε στο έδαφος.

Ο άνδρας ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος, χωρίς να κινείται. Υπήρχε μια λακκούβα αίματος δίπλα του και σε εκείνο το σημείο μου φάνηκε ότι είχε πεθάνει από τα τραύματά του.

Υπήρχαν άνθρωποι που κοίταζαν έξω από τα παράθυρα της συναγωγής και φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Ήταν ένα απίστευτα τρομακτικό περιστατικό για να το δεις και είμαι ακόμη σοκαρισμένος».

Ένας ντελιβεράς, που έδωσε το όνομά του ως Gareth, είπε ότι σταμάτησε για να δει τι είχε συμβεί όταν είδε ένα αυτοκίνητο να έχει τρακάρει στο πλάι του δρόμου.

«Την επόμενη στιγμή, ήμασταν κολλημένοι σε λίγη κίνηση, και μπορούσαμε να δούμε ότι ένα αυτοκίνητο είχε τρακάρει – οπότε σκεφτήκαμε ότι ήταν ένα κανονικό τροχαίο», είπε στο BBC Radio Manchester.

«Πλησιάσαμε λίγο περισσότερο. Είδαμε έναν άνδρα να χάνει αίμα στο έδαφος. Βασικά ήταν αναίσθητος στο έδαφος, προφανώς νεκρός. Και μετά, κυριολεκτικά, υπήρχε ένας άλλος άνδρας μπροστά από το αυτοκίνητο. Απλώς ξάπλωσε στο έδαφος. Δεν μπορούσαμε να τον δούμε καλά.

Και μετά υπήρχαν λίγοι άνθρωποι όρθιοι στο δρόμο. Κάποιος φώναξε κάτι στο σχολείο ή στη συναγωγή, ή ό,τι ήταν.

Και καθώς κοιτούσαμε, ο άνδρας είχε ένα μαχαίρι, και απλώς χτυπούσε το παράθυρο προσπαθώντας να μπει στη [συναγωγή].

Και μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε η αστυνομία. Του έδωσαν μερικές προειδοποιήσεις. Δεν άκουσε, οπότε άνοιξαν πυρ. Έπεσε στο πάτωμα, και μετά άρχισε να σηκώνεται ξανά, και τότε τον πυροβόλησαν ξανά».

Ένας άνδρας, που δεν ήθελε να κατονομαστεί, είπε στη Mail ότι χτύπησε πόρτες στη γειτονιά του κοντά στη συναγωγή για να εμποδίσει ανθρώπους να πάνε.

Είπε: «Ήξερα ότι όσοι είναι πραγματικά θρησκευόμενοι δεν θα απαντούσαν καν στα σταθερά τους σήμερα γιατί είναι η πιο ιερή μέρα. Υποτίθεται ότι μένουμε στο σπίτι και προσευχόμαστε. Ήθελα να τους προειδοποιήσω να μην πάνε στη συναγωγή γιατί οι περισσότεροι δεν θα παρακολουθούσαν τα νέα». Είπε ότι ήταν «πολύ σοκαρισμένος» από τα γεγονότα.

