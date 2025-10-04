Ετήσιο συνέδριο αειφορίας 2025 στην Αθήνα με ομιλίες και δράσεις για πράσινα κτίρια

Το Ετήσιο Συνέδριο Αειφορίας 2025 με τίτλο «From Vision to Impact» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, 09:00-18:00, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες και στρατηγικές στον τομέα της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον.

Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από την Cristina Gamboa, CEO του World Green Building Council, του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού για τα πράσινα κτίρια, ο οποίος επηρεάζει προδιαγραφές και νομοθεσία παγκοσμίως. Ο τίτλος του συνεδρίου αντανακλά την ανάγκη της ελληνικής αγοράς να μεταβεί από θεωρητική προσέγγιση σε πρακτική εφαρμογή μετρήσιμων λύσεων. Οι εργασίες επικεντρώνονται στη μετατροπή οραμάτων σε συγκεκριμένα αποτελέσματα με θετική επίδραση στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Μεταξύ των ομιλητών θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της πολιτικής για θέματα νομοθεσίας αειφορίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και διευθυντικά στελέχη από κορυφαίες εταιρείες του real estate, της ενέργειας, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, που εφαρμόζουν αειφόρες πρακτικές. Ακαδημαϊκοί και ερευνητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ εμπειρογνώμονες αειφορίας από όλη την Ευρώπη θα μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία.

Το συνέδριο προσφέρει μοναδική ευκαιρία δικτύωσης, σύνδεσης με το παγκόσμιο δίκτυο αειφορίας, διαμόρφωσης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ανταλλαγής εμπειριών με πρωτοπόρους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παραστούν σε δύο networking διαλείμματα και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου για το μέλλον της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το SBC Greece είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τα πράσινα κτίρια στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος του World Green Building Council, με πάνω από 100 εθνικά μέλη διεθνώς. Το συνέδριο φιλοξενείται στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, έναν από τους κορυφαίους χώρους της Αθήνας, που στεγάζει σημαντικές ιδιωτικές συλλογές σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης.

Η κοινωνία βρίσκεται σε σταυροδρόμι επιλογών, μεταξύ παραδοσιακής γραμμικής επιχειρηματικής πορείας και ενός μέλλοντος με καινοτομία, προσαρμοστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η ανισότητα και η απώλεια βιοποικιλότητας απαιτεί συντονισμένη δράση εκπαίδευσης, τεχνολογίας, διακυβέρνησης, πολιτικής, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Η αειφορία σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, την κατασκευή υποδομών και την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το συνέδριο περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες: εκπαίδευση και ενημέρωση για την αειφορία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτες ESG, αστική ανθεκτικότητα και κλιματική προσαρμογή, υποδομές του μέλλοντος με βάση την αειφορία, καθώς και διακυβέρνηση, πολιτική και συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για επίτευξη στόχων αειφορίας.

