06.10.2025 11:43

Νέα καρφιά Στυλιανίδη για τους «επισκέπτες» στη ΝΔ

06.10.2025 11:43
Μπορεί γενικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης να θεωρείται asset για τη Νέα Δημοκρατία και ένα από τα στελέχη που μπορούν να ενώσουν το μητσοτακικό με το καραμανλικό στρατόπεδο, ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να ασκεί κριτική στο κόμμα για τις τακτικές του.

Πάρτε παράδειγμα το άρθρο που έγραψε για τα «Νέα του Σαββατοκύριακου»: ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για «επισκέπτες (σ.σ. στη Νέα Δημοκρατία) που κάποια στιγμή αφού κάνουν τη δουλειά τους, θα φύγουν αφήνοντας πίσω αυτούς που σταθερά εργάζονταν για το ξενοδοχείο, τόσο στις καλές εποχές, όσο και στις δύσκολες», καθώς και για «μονομερή αξιοποίηση εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας».

Επίσης, σημείωσε ότι υπάρχει «ψυχική απόσταση από τη λαϊκή βάση» και ότι αγνοείται ο «ξεκάθαρος αξιακός κώδικας που εδραίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής» σε περιπτώσεις, όπως ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Κι όλα αυτά στο… παρά πέντε της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου που επιμελήθηκε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Δημοκρατία, στην οποία θα παραβρεθούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής…

