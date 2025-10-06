Public Tickets | Προτάσεις εξόδου Οκτωβρίου

Εσύ πού θα βγεις αυτόν τον μήνα;

Γιώργος Νταλάρας – Στους δρόμους του ρεμπέτικου

18 – 19 Οκτωβρίου 2025

Θέατρο Παλλάς

Δύο μουσικές παραστάσεις για τη μουσική που εμβαθύνει στην ελληνική ψυχή κι έχει βοηθήσει καταλυτικά στην τοιχογραφία της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και του ήθους του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού.

HOTEL AMOUR

Από 20 Οκτωβρίου

Θέατρο Ακροπόλ

Το “Hotel Amour”, το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει τις πόρτες του, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

DALIDA – LA DIVA

15 Οκτωβρίου

Θέατρο Παλλάς

Η DALIDA – LA DIVA της Όλγας Βενέτη επανέρχεται στο θέατρο Παλλάς για να ολοκληρώσει έναν ονειρεμένο κύκλο εμφανίσεων, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΔΟΣ – ΡΙΤΑ ΧΕΙΓΟΥΟΡΘ

Από 10 Οκτωβρίου

Θέατρο Άνεσις

Μια συγκλονιστική ιστορία αξιοπρέπειας, φιλίας και λύτρωσης, μέσα από τα κάγκελα της φυλακής!

Άσπρο Μαύρο

Από 21 Οκτωβρίου

Θέατρο Επί Κολωνώ

Από τον Οκτώβριο, το θέατρο Επί Κολωνώ παρουσιάζει την παράσταση «Άσπρο Μαύρο» (“The Sunset Limited”) του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα Cormac McCarthy.

ΣΕ ΒΛΕΠΩ

Από 14 Οκτωβρίου

Θέατρο Μικρό Παλλάς

Το σύγχρονο έργο «Σε βλέπω» (The Counter) της Αμερικανίδας Meghan Kennedy, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη στο θέατρο Μικρό Παλλάς, από τις 14 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

ΕΛΙΖΑ της Ξένιας Καλογεροπούλου

Από τις 18 Οκτωβρίου

Θέατρο Πόρτα

Μια ιδιαίτερη ιστορία αγάπης, μια δυνατή περιπέτεια που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού

Μια ιδιαίτερη ιστορία αγάπης, μια δυνατή περιπέτεια που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού

