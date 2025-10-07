Ακίνητα: Μέση αύξηση 10% στις τιμές πώλησης και 7,2% στα ενοίκια – Οι περιοχές που ξεχωρίζουν

Η ελληνική αγορά κατοικίας συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή ανοδική τάση, με τις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης να καταγράφουν αύξηση 10% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα του SPI, του δείκτη τιμών του Spitogatos.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική της αγοράς, καθώς σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους οι τιμές παρουσίασαν επιπλέον άνοδο 1,6%. Παράλληλα, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, παραμένοντας ωστόσο σχεδόν αμετάβλητες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Πιο ακριβές και πιο οικονομικές περιοχές

Στην Αττική, τα Νότια Προάστια διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις υψηλότερες τιμές πώλησης κατοικιών με 4.091 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενα από τις Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, την Π.Ε. Λευκάδας και την Π.Ε. Χανίων, όπου η μέση τιμή πώλησης διαμορφώνεται στα 2.878 ευρώ/τ.μ. Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, τα Νότια Προάστια παραμένουν στην κορυφή με 13,1 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, το κέντρο της πόλης και ο Πειραιάς με 10,4 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, οι πιο προσιτές επιλογές για αγορά καταγράφονται στις Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας, ενώ για ενοικίαση οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στο υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στις Π.Ε. Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών.

Αττική: ενισχυμένη ζήτηση και διαφοροποιημένες μεταβολές

Στην Αττική, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης εμφανίζονται στο κέντρο της Αθήνας (27,4%), στη Δραπετσώνα (26,3%), στο Πέραμα (26,1%) και στο Περιστέρι (22,0%). Στην αγορά ενοικίασης, σημαντική άνοδο καταγράφουν περιοχές όπως το Γκάζι–Μεταξουργείο–Βοτανικός (18,8%), η Πετρούπολη (17,6%), το Πέραμα (15,5%), η Φιλοθέη (15,3%) και το Αιγάλεω (15,2%).

Παρά τις σημαντικές αυξήσεις, κάποιες περιοχές διατηρούν σταθερές τιμές. Στα Νότια Προάστια, η Νέα Σμύρνη εμφανίζει μικρές διακυμάνσεις, ενώ αντίστοιχη τάση παρατηρείται στην Αγία Παρασκευή, στη Μεταμόρφωση, στο Κολωνάκι–Λυκαβηττός και στην Καστέλλα–Πασαλιμάνι. Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, σταθερές παραμένουν οι τιμές στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, τα Καμίνια–Παλαιά Κοκκινιά, την Άνοιξη και τη Βάρη–Βάρκιζα.

Οι πιο ακριβές τιμές πώλησης καταγράφονται στη Βουλιαγμένη (7.586 ευρώ/τ.μ.), ενώ στο top 5 περιλαμβάνονται επίσης η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι–Λυκαβηττός (5.000 ευρώ/τ.μ.). Για ενοικίαση, οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στη Βουλιαγμένη, τη Βούλα, το Κολωνάκι–Λυκαβηττός, τη Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό, με μέση τιμή 16,3 ευρώ/τ.μ.

Οι πιο προσιτές περιοχές για αγορά στην Αττική περιλαμβάνουν την Αγία Βαρβάρα (1.471 ευρώ/τ.μ.), τον Βαρνάβα (1.500 ευρώ/τ.μ.), τις Αχαρνές (1.600 ευρώ/τ.μ.), καθώς και την περιοχή Πατησίων–Αχαρνών και τα Πατήσια. Για ενοικίαση, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στη Σταμάτα και το Καματερό (7,3 ευρώ/τ.μ.), καθώς και στον Άγιο Στέφανο, την Παιανία και το Ίλιον.

Θεσσαλονίκη: ανοδική τάση και διαφοροποίηση ανά περιοχές

Στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ενώ οι τιμές ενοικίασης κατέγραψαν άνοδο 7,7%. Οι ακριβότερες περιοχές για αγορά είναι η Καλαμαριά (3.059 ευρώ/τ.μ.), το κέντρο της πόλης (2.895 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.833 ευρώ/τ.μ.). Στην ενοικίαση, οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στο κέντρο (11,5 ευρώ/τ.μ.), στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια (11,1 ευρώ/τ.μ.) και στον Βαρδάρη–Λαχανόκηποι (10,4 ευρώ/τ.μ.).

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές επιλογές για αγορά καταγράφονται στην Καλλιθέα (833 ευρώ/τ.μ.), στη Μυγδονία (974 ευρώ/τ.μ.) και στα Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.), ενώ για ενοικίαση οι πιο προσιτές περιοχές βρίσκονται στη Μυγδονία (4,2 ευρώ/τ.μ.), στον Χορτιάτη (5,4 ευρώ/τ.μ.) και στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης παρατηρήθηκαν στα προάστια, όπως στη Μηχανιώνα, στον Θερμαϊκό και στη Σταυρούπολη, ενώ για την ενοικίαση οι υψηλότερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα Βασιλικά, στη Θέρμη και στην περιοχή Ξηροκρήνη–Παναγιά Φανερωμένη.

