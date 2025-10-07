Ο όμιλος Fourlis ενισχύει το δίκτυο Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία

Ο όμιλος Fourlis ενισχύει το δίκτυο καταστημάτων Foot Locker, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και εστιάζοντας στην περαιτέρω διείσδυση στην αγορά αθλητικής υπόδησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τον Σεπτέμβριο του 2025 η Foot Locker άνοιξε νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, φέρνοντας την κουλτούρα των sneakers πιο κοντά στους καταναλωτές της περιοχής. Το κατάστημα προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον με εκτεταμένη γκάμα προϊόντων από κορυφαία brands.

Νωρίτερα, τον Αύγουστο, εγκαινιάστηκε κατάστημα στη Λάρισα, στην οδό Παναγούλη. Το κατάστημα εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει συλλογές από επώνυμα brands όπως Nike, Jordan, Adidas, Puma και New Balance, καλύπτοντας τις ανάγκες των λάτρων των sneakers στην πόλη.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε τον Ιούνιο στη ρουμανική αγορά, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στο Ιάσιο, μια σημαντική εμπορική περιοχή, ενώ παράλληλα λειτούργησε και ηλεκτρονικό κατάστημα, προσφέροντας πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων.

Η στρατηγική επέκτασης προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου, με νέο κατάστημα στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι, μέχρι το τέλος του έτους. Το κατάστημα θα ανήκει στα πρώτα που υιοθετούν το concept Reimagined Evolution, με έμφαση σε εντυπωσιακή αρχιτεκτονική πρόσοψη, μοντέρνο εσωτερικό, εκτεταμένες συλλογές υποδημάτων και αξεσουάρ, βιώσιμες πρακτικές και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.

Επιπλέον, οι sneaker ambassadors της Foot Locker, γνωστοί ως Stripers, θα εξοπλιστούν με νέα εργαλεία για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, ενισχύοντας την εμπειρία αγορών για τους πελάτες.

