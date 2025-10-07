Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα: 111 δότες έδωσαν δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 140 ασθενείς

Το μήνυμα της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη Ζωή», που θα εορταστεί φέτος Πανευρωπαϊκά, με επίκεντρο την Ελλάδα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, πραγματώνεται ήδη στη χώρα μας, με μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα συγκυρία. Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ανακοινώνει τον μέγιστο αριθμό αποβιωσάντων δοτών οργάνων και μεταμοσχεύσεων, που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η λήψη οργάνων από τον εκατοστό ενδέκατο (111) δότη οργάνων, αγγίζοντας το αντίστοιχο περσινό ρεκόρ των 111 δοτών, που είχε όμως σημειωθεί στο τέλος του 2024. Οι 111 δότες του 2025 χάρισαν ζωή ήδη σε 240 ασθενείς, σε σχέση με τους 238 που μεταμοσχεύτηκαν από αποβιώσαντες δότες οργάνων το 2024.

Επίσης, την ίδια ημέρα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος για τη Δωρεά Ιστών και Οργάνων σε όλους τους πολίτες, μέσω της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ. Ήδη το μήνυμα, που διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών, έχει φτάσει σε 1,5 εκατ. πολίτες. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποστολή στο σύνολο των πολιτών, καθιστώντας την ενέργεια αυτή ως τη μαζικότερη ενέργεια ενημέρωσης για τη Δωρεά Ιστών και Οργάνων, που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είναι σαφές πλέον ότι στη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα, βαδίζουμε σε νέες εποχές, όπου οι πράξεις αυτές, δεν αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στα νοσοκομεία μας, αλλά μια νέα ελπιδοφόρα καθημερινότητα. Σχεδόν καθημερινά πλέον, οι οικογένειες ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, συναινούν στη δωρεά των οργάνων τους και εμπιστεύονται το Σύστημα Μεταμοσχεύσεων, ότι θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, η προσφορά τους αυτή, να γίνει η πολυπόθητη συνέχεια της ζωής για άλλους ανθρώπους. Αδιαμφισβήτητο δείγμα μίας κοινωνίας που εξελίσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, με συνδετικό κρίκο τον ΕΟΜ, ανοίγουν νέους δρόμους ελπίδας και επιστημονικής προόδου στη χώρα μας. Αναφορικά με τη πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, η ανταπόκριση των πολιτών διαφαίνεται ήδη συγκινητικά μεγάλη και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την, εκ των ων ουκ άνευ, κοινωνική συναίνεση στα θέματα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συνοδοιπόρους μας στο έργο αυτό».

