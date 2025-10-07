search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025
07.10.2025

Special Olympics Hellas και Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θησέας: Μαζί για την υγεία των αθλητών

07.10.2025 17:28
Τα Special Olympics Hellas και το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θησέας ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την παροχή δωρεάν καρδιολογικών εξετάσεων στους αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στα προπονητικά προγράμματα στην Περιφέρεια Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής συνεργασίας, 35 αθλητές και αθλήτριες των Special Olympics Hellas υποβλήθηκαν ήδη σε δωρεάν καρδιολογικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Θησέα στην Καλλιθέα, κάνοντας το πρώτο βήμα σε μια σειρά δωρεάν παροχών που περιλαμβάνουν διατροφική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη και φυσικοθεραπεία.

Η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των αθλητών, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αθλητών με νοητική αναπηρία.

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε σχετικά:

«Η φροντίδα της υγείας των αθλητών μας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να έχουμε συνεργάτες όπως το Κέντρο Αποκατάστασης Θησέας, το οποίο με την έμπρακτη στήριξή του και την βαθιά κοινωνική του ευαισθησία, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους αθλητές μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους».

Αντίστοιχα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Θησέας, κ. Νικόλας Παπαζήσης, τόνισε:

«Η υγεία ξεκινά από την πρόληψη. Με τις δωρεάν καρδιολογικές εξετάσεις που προσφέραμε στους αθλητές των Special Olympics Hellas, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να αθλούνται με ασφάλεια. Είναι για εμάς τιμή να στηρίζουμε έμπρακτα την αποστολή των Special Olympics και να στεκόμαστε δίπλα στους αθλητές τους, προσφέροντάς τους φροντίδα υψηλού επιπέδου και ίσες ευκαιρίες για ποιότητα ζωής».

Με τη στήριξη του Κέντρου Αποκατάστασης Θησέας, τα Special Olympics Hellas συνεχίζουν να επενδύουν στην υγεία και την ευημερία των αθλητών, υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στην αναπηρία.

