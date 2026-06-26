search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 21:16

Μουντιάλ 2026: Εθνική Αργία στον Ισημερινό μετά τη νίκη επί της Γερμανίας

26.06.2026 21:16
ecuador germania mundial 206- new

Σε εθνική αργία μετέτρεψε την Παρασκευή (26/6) ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα, μετά τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-1 επί της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Νομπόα, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την επιτυχία τους, τονίζοντας πως κατάφεραν να ξεπεράσουν τη δύσκολη περίοδο και την κριτική που είχαν δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.

«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν να αντιδράσουν και να χαρίσουν αυτή τη μεγάλη χαρά σε ολόκληρη τη χώρα. Αύριο είναι αργία. Ζήτω ο Ισημερινός», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα του Ισημερινού πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ απέναντι στην τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, όμως ο Νίλσον Ανγκούλο ισοφάρισε στο 9’ και ο Γκονσάλο Πλάτα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 77ο λεπτό.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Ισημερινός εξασφάλισε για πρώτη φορά από το 2006 την παρουσία του στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα και, παρότι τερμάτισε πίσω από τη Γερμανία και την Ακτή Ελεφαντοστού στον 5ο όμιλο, εξασφάλισε μία από τις θέσεις πρόκρισης που απονέμονται στις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Νέα μεταγραφή των πρασίνων  – Την Δευτέρα οι υπογραφές με τον Ντε Φράι

Μπίλι, η γάτα… μέντιουμ που «προέβλεψε» σωστά τους νικητές του Μουντιάλ σε 21 αγώνες (Video)

Μιχάλης Ζαμπίδης – Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σουγιάδες, κατσαβίδια, σιδερογροθιές κατάσχεσε η αστυνομία από τα σπίτια των κατηγορουμένων

AP26177672898297
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 και Νορβηγία – Γαλλία 0-1 – Live οι αγώνες σε Τορόντο και Βοστώνη

ktinwdia_gastouni
ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000€ στην 60χρονη που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της – Προσφυγή ετοιμάζει η υπεράσπιση

rally-akropolis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαράδεκτο περιστατικό στο Ράλλυ Ακρόπολις: Πέταξαν πέτρα σε αγωνιστικό (Video)

mitsotakis golemis 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Μητσοτάκης, ο… Buzz Lightyear και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διάστημα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 22:23
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σουγιάδες, κατσαβίδια, σιδερογροθιές κατάσχεσε η αστυνομία από τα σπίτια των κατηγορουμένων

AP26177672898297
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 και Νορβηγία – Γαλλία 0-1 – Live οι αγώνες σε Τορόντο και Βοστώνη

ktinwdia_gastouni
ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000€ στην 60χρονη που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της – Προσφυγή ετοιμάζει η υπεράσπιση

1 / 3