Ο Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ) προειδοποιεί: Ανάπτυξη και καλύτερες δουλειές περνούν μέσα από αύξηση παραγωγικότητας και επενδύσεις

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει δομικές προκλήσεις που περιορίζουν την ανάπτυξη και δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως το υψηλό και ασταθές ενεργειακό κόστος, η χαμηλή παραγωγικότητα, η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή της δικαιοσύνης. Αυτά τόνισε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), κατά τη διάρκεια της Ανοιχτής Εκδήλωσης της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Στην ομιλία του, ο Σπ. Θεοδωρόπουλος επεσήμανε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας δεν εξαρτάται από τους εργαζόμενους, αλλά από την αποτελεσματικότητα της πολιτείας και των επιχειρήσεων, καλώντας σε συλλογική προσπάθεια με σαφείς δείκτες και ετήσια ορόσημα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της βιομηχανίας και της εξωστρέφειας, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη πρόσβασης σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

«Η μετάβαση της χώρας από την “κανονικότητα” στην παραγωγικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, «για να δημιουργηθούν υψηλότεροι μισθοί, καλύτερες θέσεις εργασίας και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη».

Η ομιλία του επικεντρώθηκε σε δύο κρίσιμα ζητήματα: το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη χαμηλή παραγωγικότητα. Μέσα από το πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, που διεξήχθη υπό το μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε την εκδήλωση, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό. Κεντρικός προσκεκλημένος ήταν ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι βασικές προκλήσεις για το επιχειρείν

Στην ομιλία του, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικά διαρθρωτικά εμπόδια σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το εμπορικό έλλειμμα, η υψηλή και μεταβλητή τιμή της ενέργειας, η πολυνομία και η γραφειοκρατία, καθώς και η αργή απονομή της δικαιοσύνης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας δεν αποτελεί ευθύνη των εργαζομένων, αλλά της πολιτείας και των επιχειρήσεων, αποσαφηνίζοντας ότι πρόκειται για συλλογική υπόθεση.

Συνολικά, περιέγραψε επτά βασικούς παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

Το διεθνές πλαίσιο και η θέση της Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε ότι το παγκόσμιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις, με άμεσες συνέπειες στις διεθνείς αγορές, την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη υστερεί σε ανάπτυξη, παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδο σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία. Ένα χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι, μόλις το 11% των προτεινόμενων μέτρων έχει προχωρήσει, δείχνοντας την αργή αντίδραση της ΕΕ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η Ελλάδα κατέγραψε σημαντικά βήματα σύγκλισης: υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ΕΕ, κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μείωση της φοροδιαφυγής και της ανεργίας, αύξηση των μισθών και μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως σημείωσε, «η χώρα πλέον λειτουργεί ως μια κανονική χώρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της χωρίς να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές».

Η συμβολή της βιομηχανίας και των εξαγωγών

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε τον ρόλο της βιομηχανίας στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών το 2024 ανήλθαν σε €50 δισ., ισοφαρίζοντας για ακόμα μία χρονιά τα έσοδα από τον τουρισμό και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Η βιομηχανία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη μετά το εμπόριο και προσφέρει μισθούς κατά 35% υψηλότερους του μέσου όρου της οικονομίας. Κλάδοι όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα μέταλλα, τα χημικά και ο ναυτιλιακός εξοπλισμός ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας.

Παράλληλα, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στο οικοσύστημα καινοτομίας, με 3.000 startups και συνολική αποτίμηση 8-12 δισ. δολάρια για το 2024.

Η χαμηλή παραγωγικότητα ως κεντρικό ζήτημα

Η παραγωγικότητα αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της ομιλίας του. Η Ελλάδα κινείται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ στη βιομηχανία φτάνει το 75%, παραμένοντας σχεδόν στάσιμη τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος διευκρίνισε ότι η παραγωγικότητα δεν συνδέεται με περισσότερες ώρες εργασίας ή εντατικοποίηση, αλλά με δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμικών απλοποιήσεων, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, λειτουργικότητας υποδομών και σταθερότητας κανόνων.

Κάλεσε πολιτεία και επιχειρήσεις «να θέσουμε ως κοινό στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας, με ετήσια ορόσημα, μετρήσιμους δείκτες και τακτική λογοδοσία».

Επενδύσεις, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε την ανάγκη για άλμα παραγωγικών επενδύσεων που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια, την τεχνολογική αναβάθμιση και την παραγωγική ανασύνταξη. Επαναδιατύπωσε την πρόταση για θεσμοθέτηση υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου κινήτρου. Παράλληλα, έθεσε προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας.

Ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

Το υψηλό ενεργειακό κόστος παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τις υψηλότερες τιμές στην ΕΕ, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά όλους τους κλάδους και τον πληθωρισμό. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης, ειδικά για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο διάλογος με την Πολιτεία θα αποφέρει σύντομα θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

Μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου

Κλείνοντας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος απηύθυνε κάλεσμα για συλλογική δράση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει από την «κανονικότητα» στην παραγωγικότητα. Κάλεσε την Πολιτεία να ενσωματώσει την παραγωγικότητα σε κάθε πολιτική, ενώ τις επιχειρήσεις να εντείνουν επενδύσεις, ψηφιοποίηση, εξωστρέφεια και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Τόνισε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα οδηγήσει σε καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς και βελτιωμένες κοινωνικές παροχές, χωρίς να σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά πότε πληρώνονται

Η κτηματαγορά σε φάση κόπωσης – οι συναλλαγές μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί