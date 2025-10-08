Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερο από το κόμμα Τσίπρα

Το κόμμα Σαμαρά μας αφορά περισσότερο σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή του Action24 «Πίσω από τις γραμμές».

Απαντώντας στην ερώτηση αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να προχωρήσει – «σύντομα όπως λένε κάποιοι» – στην ίδρυση κόμματος το οποίο θα μπορούσε να στερήσει μονάδες από τη ΝΔ, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε «να μην προτρέχουμε», υπογραμμίζοντας ότι «όλα τα λογαριάζουμε» και ότι «δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα».

«Η δική μας προτίμηση, και η δική μου σίγουρα, είναι μια μεγάλη ΝΔ. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιβάλουμε. Αυτό που μπορούμε να επιβάλουμε στους εαυτούς μας είναι να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σεμνότητα, με αποτελεσματικότητα», πρόσθεσε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε «απλωμένο πολύ τραχανά».

«Στο β’ εξάμηνο – είναι κάτι που το συντονίζουμε μαζί με τον Άκη Σκέρτσο – τρέχουν 25 μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει 4 μεταρρυθμίσεις το μήνα, δηλαδή μια την εβδομάδα και προσπαθούμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση γιατί ο κόσμος φαντάζομαι θέλει να τιμήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να πούμε κι από τη δική μας πλευρά “το είπαμε και το κάναμε”», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει αν έχει βάση η πρόταση κάποιων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς στη ΝΔ, αφού τόνισε ότι «τα θέματα αυτά δεν λύνονται από την τηλεόραση», ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι είναι υπέρ της μεγάλης παράταξης και ότι είναι «καλύτερο να είμαι μετρημένος στα λόγια μου».

Διαβάστε επίσης:

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει

Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης αρνείται τα πάντα μετά την «εκτέλεση» Βάρρα και ζητά στοιχεία για τις «δήθεν παρανομίες» του