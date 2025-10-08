Εμπειρίες Εικονικής Πραγματικότητας στη «Θόλο» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Η «Θόλος» αποτελεί το πρωτοποριακό ημισφαιρικό θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Πρόκειται για ένα κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής, εξοπλισμένο με κορυφαία τεχνολογική υποδομή, που φιλοξενεί διαδραστικές τρισδιάστατες παραγωγές του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), καθώς και εντυπωσιακές κινηματογραφικές εμπειρίες.

Η «Θόλος», αν και θυμίζει πλανητάριο χάρη στο ημισφαιρικό της σχήμα, ξεχωρίζει με τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της σχεδιασμό. Η σφαιρική της μορφή παραπέμπει σε ουράνιο σώμα, ενισχυμένη από επάλληλους δακτυλίους και ειδικό φωτισμό που τη μεταμορφώνει τη νύχτα. Έτσι, αποτελεί το αρχιτεκτονικό σύμβολο του «Ελληνικού Κόσμου» και σημείο αναφοράς της οδού Πειραιώς.

Οι προβολές στη «Θόλο» συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τη γνώση, προσφέροντας μία εμπειρία που καθηλώνει. Χάρη στους προβολείς τελευταίας τεχνολογίας και στην εντυπωσιακή ημισφαιρική οθόνη, συνολικής επιφάνειας 350 m², το κοινό μεταφέρεται στον κόσμο του εικονικού χώρου μέσα από διαδραστικές παραγωγές, κατά τις οποίες ο θεατής καθορίζει την εξέλιξη της εμπειρίας, αλλά και μέσα από κινηματογραφικές προβολές, που ταξιδεύουν το κοινό σε συναρπαστικούς εικονικούς κόσμους.

Με τεχνολογική αρτιότητα, δημιουργικότητα και πλήρη αίσθηση συμμετοχής, η «Θόλος» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, όπου η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό και η μάθηση γίνεται εμπειρία.

Στη «Θόλο» ο επισκέπτης μπορεί να ταξιδέψει από την Αρχαία Ολυμπία και την Αγορά της Αθήνας μέχρι το διάστημα. Παράλληλα, μέσα από εντυπωσιακές παραγωγές, ζωντανεύουν θέματα ιστορίας, επιστήμης και φυσικού κόσμου, προσφέροντας μία πολύπλευρη εμπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας.

Δείτε στη «Θόλο»:

«Διαδραστική Περιήγηση στο Ιερό των Δελφών»

Οι θεατές περιηγούνται εικονικά στον Ιερό χώρο των Δελφών και γνωρίζουν από κοντά τα σημαντικότερα μνημεία, ναούς και αγάλματα, μαθαίνοντας για τη θρησκευτική και ιστορική σημασία του τόπου.

«Αγία Σοφία: 1.500 Χρόνια Ιστορίας»

Ένα μοναδικό ταξίδι ανακάλυψης του ναού, με αναπαράσταση του εσωτερικού του, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του γλυπτού και ψηφιδωτού διάκοσμου που ξεχωρίζει στη βυζαντινή τέχνη.

«Διαδραστική Περιήγηση στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη»

Οι επισκέπτες γνωρίζουν την Ιερά Μονή, ένα σημαντικό μνημείο του βυζαντινού πολιτισμού και τον Όσιο Λουκά, ενώ μαθαίνουν για τη θρησκευτική και ιστορική σημασία του χώρου, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO.

«Διαδραστική Περιήγηση στην Ακρόπολη της Εποχής του Περικλή»

Οι θεατές θα θαυμάσουν τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο, τον Ναό της Απτέρου Νίκης και τα Προπύλαια, όπως ήταν στην εποχή τους, μαζί με αγάλματα και μνημεία που δεν έχουν διασωθεί.

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών»

Εξερευνήστε την Αγορά των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, επιλέγοντας τη διαδρομή σας με τη βοήθεια μουσειοπαιδαγωγού και μαθαίνοντας για τα δημόσια κτήρια και την καθημερινή ζωή.

«Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

Οι επισκέπτες επισκέπτονται τον Ναό του Δία, το Ηραίο, το Γυμνάσιο και την Παλαίστρα, γνωρίζοντας την αθλητική και θρησκευτική ζωή της αρχαίας Ολυμπίας.

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο»

Εξερευνήστε την εικονική πόλη, τα δημόσια κτήρια και τα ιερά της, από την πύλη στο Λιμάνι των Λεόντων έως το Βουλευτήριο, ανακαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής της.

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Πριήνη»

Η ελληνιστική πόλη της Μικράς Ασίας ζωντανεύει με τα δημόσια κτήρια, ιδιωτικές κατοικίες και ναούς, παρουσιάζοντας την ώριμη φιλοσοφική και πολιτική σκέψη των κλασικών χρόνων.

«Στα Χνάρια του Einstein – Η Μαγεία της Βαρύτητας»

Ο νεαρός μάγος Ωρίωνας ταξιδεύει στον χρόνο και τον χώρο με το ρομπότ Άλμπι, μαθαίνοντας για τη βαρύτητα και τα μυστικά του σύμπαντος.

«Ο Εξωγήινος και τα Παιδιά των Σπηλαίων: Ταξίδι στο Φως»

Ο μικρός εξωγήινος και τα δύο αδέρφια ταξιδεύουν στην Εποχή του Λίθου, μαθαίνοντας για το ηλιακό σύστημα, την ενέργεια και το φως μέσα από την περιπέτεια και την ανακάλυψη.

«Δαρβίνος: Το Μυστήριο της Φύσης»

Ένα περιπετειώδες ταξίδι στον κόσμο της εξέλιξης της ζωής μέσα από τα μάτια του Δαρβίνου, που αποκαλύπτει τα μυστικά της φύσης.

«Ταξίδι στον Κόσμο των Δεινοσαύρων»

Οι δεινόσαυροι ξαναζωντανεύουν μέσω της τεχνολογίας της «Θόλου», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

«Τιτάνες στην Εποχή των Παγετώνων»

Η ταινία παρουσιάζει την εποχή των παγετώνων, με γιγάντια ζώα και προϊστορικούς ανθρώπους να αναπτύσσουν τέχνη, γλώσσα και δεξιότητες επιβίωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:



Hμέρες και ώρες προβολών:

https://www.hellenic-cosmos.gr/tholos-program



Προπώληση εισιτήριων:

https://www.hellenic-cosmos.gr/tickets

Τηλεφωνικά: 212 254 0000