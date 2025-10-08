search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:16
08.10.2025 09:44

Ιλίσια: Το αυτοκίνητο γνωστού δημοσιογράφου υπέστη τις ζημιές από την έκρηξη στο Jacky.O.

08.10.2025 09:44
jacky-o-ekrixi

Οι έρευνες συνεχίζονται για τους δράστες της επίθεσης με εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O. στα Ιλίσια.

Από την έκρηξη, από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς το σημείο είναι πολυσύχναστο και δίπλα υπάρχει ξενοδοχείο, καθώς και εστιατόρια.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν ενός γνωστού δημοσιογράφου.

Πρόκειται για τον αρχισυντάκτη του iefimerida.gr και παρουσιαστή της εκπομπής της ΕΡΤ «Off the Record» Αγγελο Μόσχοβα, ο οποίος για κακή του τύχη είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του μπροστά από την είσοδο της ντισκοτέκ, αφού η ειδησεογραφική ιστοσελίδα είναι μερικές δεκάδες μέτρα παραπέρα. 

Ο ίδιος μάλιστα βγήκε live από το σημείο στην διάρκεια της εκπομπής αφού δεν μπορούσε να παραστεί στο στούντιο και διηγήθηκε το περιστατικό.

