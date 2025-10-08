Keranis Residences: Πώς θα είναι το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο  μετά την ανακατασκευή του σε κατοικίες

Σε ένα σύγχρονο κτίριο κατοικιών με χώρους αναψυχής άθλησης και καταστημάτων για τις ανάγκες των ενοίκων θα μετατραπεί το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα της Κεράνης στον Πειραιά από το Mercan Group.

Η εταιρεία έχει βγάλει τις οικοδομικές άδειες και έχει τελειώσει τις μελέτες για το συγκρότημα το οποίο στην τελική του μορφή θα διαθέτει 408 μικρού μεγέθους διαμερίσματα με εμβαδό από 40 έως 64 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 29.900 τ.μ. που εκτείνονται σε οκτώ επίπεδα.

Το Keranis Residences βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά του Πειραιά, μόλις λίγα βήματα από το ιστορικό λιμάνι και τα πολιτιστικά αξιοθέατα της πόλης. Οι κάτοικοι επωφελούνται από άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και βρίσκονται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνοντας πραγματική αστική άνεση.

Το ένα τρίτο του κτιρίου δεν θα αφορά το οικιστικό σκέλος καθώς θα περιλαμβάνει συμπληρωματικούς χώρους όπως co-working office space, γυμναστήριο με όργανα και αίθουσα, κομμωτήριο, convenience store, εστιατόριο χωρητικότητας 250 ατόμων στο εσωτερικό και 150 στο εξωτερικό, καφετέρια, και roof garden με καταστήματα εστίασης εμβαδού 1700 τμ.

Τα διαμερίσματα, τα οποία θα είναι πλήρως επιπλωμένα, προορίζονται τόσο για αγορά όσο και ενοικίαση κυρίως σε φοιτητές, και νέους εργαζόμενους, όπως στελέχη ναυτιλιακών και άλλων εταιριών του Πειραιά και των γύρω περιοχών.

Με βάση το business plan της Mercan Greece το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.

Σύμφωνα με τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας η στρατηγική θέση του ακινήτου προσφέρει έναν συνδυασμό θαλάσσιας αύρας και μητροπολιτικής ενέργειας, ιδανικό για σύγχρονη διαβίωση. Αποτελεί ασυναγώνιστη επιλογή για όσους αναζητούν άνεση και συνδεσιμότητα στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη λιμενική πόλη της Ελλάδα

Το μεγαλύτερο έργο μικτής ανάπτυξης στον Πειραιά

Η επένδυση είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ επαναπροσδιορίζει το αστικό περιβάλλον, προσφέροντας σύγχρονη άνεση, διασύνδεση και πρακτικότητα με άμεση πρόσβαση σε αστικές υποδομές και παροχές.

Με την αποκατάσταση και επαναπροσδιορισμό του ιστορικού χώρου του βιομηχανικού κτιρίου Κεράνης, ο Όμιλος Mercan ενισχύει την αυθεντική αξία για την κοινότητα καθώς:

• Το έργο προσθέτει εκατοντάδες σύγχρονα διαμερίσματα και βασικές παροχές, δημιουργώντας νέα αποθέματα κατοικιών και ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις.

• Αναβαθμισμένοι διαμορφωμένοι χώροι, ζώνες αναψυχής και εμπορικές εγκαταστάσεις ενθαρρύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, επιτρέποντας σε κατοίκους και ντόπιους να συνδέονται σε ασφαλή, ελκυστικά περιβάλλοντα.

• Το έργο ενισχύει την τοπική απασχόληση και την οικονομική ανθεκτικότητα στον Πειραιά, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της στεγαστικής πίεσης και στη διαμόρφωση υγιών τάσεων στην αγορά σε ένα δυναμικό, αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο.

• Το Keranis Residences αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης αξιοποίησης—μεταμορφώνοντας ένα παραμελημένο χώρο σε ένα ζωντανό σύμβολο προόδου και υπερηφάνειας για ολόκληρη την κοινότητα

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Το όραμα το Keranis Residences ξεκινά με σεβασμό στην ιστορία. Η ανακατασκευή διατηρεί με σχολαστικότητα το εμβληματικό κέλυφος και τα χαρακτηριστικά του πρώην βιομηχανικού κτιρίου Κεράνης, τιμώντας τη θέση του ως αναπόσπαστο μέρος του αστικού τοπίου του Πειραιά.

Οι σχεδιαστικές ομάδες συνδύασαν αρχές επαναχρησιμοποίησης και σύγχρονης αισθητικής για να δημιουργήσουν ένα κτίριο όπου η κληρονομιά και η καινοτομία συνυπάρχουν:

• Η διατηρημένη όψη και ο βασικός σκελετός αποτελούν φόρο τιμής στη βιομηχανική κληρονομιά του χώρου, ενώ οι νέες διαρρυθμίσεις και υλικά διαμορφώνουν μια σύγχρονη εμπειρία διαβίωσης.

• Οι εσωτερικοί χώροι προσφέρουν ανοιχτή διάταξη, άπλετο φυσικό φως μέσω εκτεταμένων τζαμιών και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων κατοίκων.

• Ξεχωριστά στοιχεία σχεδιασμού στη στέγη και την εξωτερική όψη κάνουν αναφορά στις αρχιτεκτονικές παραδόσεις του Πειραιά, διατηρώντας την αίσθηση της συνέχειας και ενισχύοντας την αισθητική των χώρων.

Το Keranis Residences αποδεικνύει ότι η εστίαση στη διατήρηση ιστορικών στοιχείων και ο καινοτόμος σχεδιασμός μπορούν να δημιουργήσουν χώρους διαχρονικής αξίας για την κοινότητα, όπου η ιστορική κληρονομιά όχι απλώς παραμένει, αλλά αποκτά σημασία για τη σύγχρονη ζωή και τις επόμενες γενιές.

