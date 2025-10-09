«Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανακαλύψτε τα μυστικά της μαθηματικής σκέψης και γνωρίστε από κοντά την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών!
Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» συνεχίζεται η εντυπωσιακή έκθεση που ζωντανεύει την ιστορία των μαθηματικών και την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Παρουσιάζεται η επιρροή τους σε άλλες επιστήμες και τέχνες, όπως την αστρονομία, τη μαθηματική γεωγραφία και τη μουσική, όπως επίσης και τις καθημερινές εφαρμογές τους στη σύγχρονη κοινωνία.
Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τα αριθμητικά συστήματα των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων. Εξοικειώνονται με το θεώρημα του Θαλή, τους τρίγωνους και τετράγωνους αριθμούς των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρειο θεώρημα, καθώς και με την έννοια της μαθηματικής απόδειξης. Χάρη στον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της έκθεσης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν πώς τα μαθηματικά μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο ενδιαφέροντα, ευχάριστο και κατανοητό.
Ψηφιακές εφαρμογές συνυπάρχουν με φυσικά εκθέματα και προσφέρουν στον επισκέπτη μία μοναδική διαδραστική περιήγηση στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και οι ενήλικοι μαγεύονται από τη γοητεία της μαθηματικής επιστήμης!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημέρες & ώρες:
Τρίτη – Παρασκευή: 10:00-13:00
Σάββατο: 11:00-16:00
Κυριακή: 10:00-18:00
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, με εκθέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης στην έκθεση το Σάββατο και την Κυριακή κατόπιν συνεννόησης για ομάδες 15 ατόμων και άνω (σχολικές ομάδες, συλλόγους κ.α.).
Προπώληση εισιτηρίων:
Στην Υποδοχή του Μουσείου (Πειραιώς 254, Ταύρος)
Τηλεφωνικά: 212 254 0000
Ηλεκτρονικά: https://www.hellenic-cosmos.gr/math
