«Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών»

Ανακαλύψτε τα μυστικά της μαθηματικής σκέψης και γνωρίστε από κοντά την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών!

Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» συνεχίζεται η εντυπωσιακή έκθεση που ζωντανεύει την ιστορία των μαθηματικών και την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Παρουσιάζεται η επιρροή τους σε άλλες επιστήμες και τέχνες, όπως την αστρονομία, τη μαθηματική γεωγραφία και τη μουσική, όπως επίσης και τις καθημερινές εφαρμογές τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τα αριθμητικά συστήματα των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων. Εξοικειώνονται με το θεώρημα του Θαλή, τους τρίγωνους και τετράγωνους αριθμούς των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρειο θεώρημα, καθώς και με την έννοια της μαθηματικής απόδειξης. Χάρη στον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της έκθεσης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν πώς τα μαθηματικά μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο ενδιαφέροντα, ευχάριστο και κατανοητό.

Στην έκθεση θα…

γράψουμε αριθμούς με βάση τα ιερογλυφικά σύμβολα των αρχαίων Αιγυπτίων και τη σφηνοειδή γραφή των Βαβυλώνιων.

προσπαθήσουμε να μοιράσουμε 6 καρβέλια ψωμί σε 10 άνδρες και θα γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το κατάφεραν, όπως παρουσιάζεται στον πάπυρο Rhind, το εκτενέστερο και ένα από τα πιο γνωστά κείμενα των αιγυπτιακών μαθηματικών.

αναζητήσουμε γύρω μας σχήματα, όπως έκανε ο Θαλής και οι Ίωνες φιλόσοφοι και θα τα σχηματίσουμε στην άμμο με ραβδί.

μάθουμε πώς υπολόγισε ο Θαλής το ύψος της πυραμίδας του Χέοπα, μόνο με ένα σχοινί και με την παρατηρητικότητά του.

γνωρίσουμε τον Πυθαγόρα, τον άνθρωπο που έβλεπε παντού αριθμούς, και θα πειραματιστούμε με τη μουσική κλίμακα στο μονόχορδό του.

αναρωτηθούμε για το εάν υπάρχει τελικά σε όλα λύση, με κανόνα και διαβήτη και θα γνωρίσουμε τα τρία άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας.

μάθουμε πώς το λουτρό ενός πανεπιστήμονα μαθηματικού της αρχαιότητας έγινε αφορμή για έναν θεμελιώδη νόμο της υδροστατικής και πώς έγινε διάσημη η λέξη «Εύρηκα».

δούμε πώς ο Ερατοσθένης κατάφερε με ελάχιστα μέσα να υπολογίσει με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια της Γης.

πειραματιστούμε με τον άβακα, το εργαλείο με το οποίο έκαναν υπολογισμούς και πράξεις οι αρχαίοι.

αναρωτηθούμε από που αντλούμε τις γνώσεις μας για τα αρχαία ελληνικά.

λύσουμε ένα πρόβλημα πρακτικής αριθμητικής του 15ου αιώνα, στο οποίο θα βοηθήσουμε μία κυρία να βρει πόσα ήταν τα αυγά που κρατούσε πριν σπάσουν.

Ψηφιακές εφαρμογές συνυπάρχουν με φυσικά εκθέματα και προσφέρουν στον επισκέπτη μία μοναδική διαδραστική περιήγηση στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και οι ενήλικοι μαγεύονται από τη γοητεία της μαθηματικής επιστήμης!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημέρες & ώρες:

Τρίτη – Παρασκευή: 10:00-13:00

Σάββατο: 11:00-16:00

Κυριακή: 10:00-18:00

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, με εκθέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης στην έκθεση το Σάββατο και την Κυριακή κατόπιν συνεννόησης για ομάδες 15 ατόμων και άνω (σχολικές ομάδες, συλλόγους κ.α.).

Προπώληση εισιτηρίων:

Στην Υποδοχή του Μουσείου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Τηλεφωνικά: 212 254 0000

Ηλεκτρονικά: https://www.hellenic-cosmos.gr/math