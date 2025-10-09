Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη: Πότε πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα υψηλού κινδύνου

Συστάσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του ιού της γρίπης περιλαμβάνει η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Στην εγκύκλιο, που υπογραφεί η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνης Αγαπηδάκη και βασίζεται στην ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ, περιλαμβάνονται όλα τα επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα και οι οδηγίες για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία του πληθυσμού και των υγειονομικών δομών, ενόψει της νέας περιόδου εποχικής γρίπης.

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως σοβαρή νόσο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στην Ελλάδα κορυφώνεται συνήθως μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, προκαλώντας υψηλή επιβάρυνση στο σύστημα υγείας και στην κοινωνική λειτουργία.

Επιδημιολογικά δεδομένα της περιόδου 2024–2025

Κατά την περσινή περίοδο εποχικής γρίπης (εβδομάδες 40/2024 έως 35/2025), κυκλοφόρησαν στην κοινότητα και οι δύο τύποι του ιού, Α και Β, με υπεροχή του τύπου Α. Ανιχνεύθηκαν οι υπότυποι Α(Η1)pdm09 και Α(Η3), ενώ από τα μέσα Φεβρουαρίου επικράτησε ο τύπος Β. Συνολικά, 196 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ καταγράφηκαν 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Η πλειονότητα των σοβαρών περιστατικών αφορούσε άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί, παρότι ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Μέτρα προστασίας

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης μέτρων ατομικής υγιεινής, όπως:

το συχνό πλύσιμο χεριών ,

, η απομόνωση των πασχόντων

η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους.

Ωστόσο, τονίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν από μόνα τους και πρέπει να συνδυάζονται με τον εμβολιασμό για αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού.

Τα εμβόλια

Οι γιατροί του ΕΟΔΥ τονίζουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης έναντι της γρίπης. Το αντιγριπικό εμβόλιο, όταν χορηγείται σωστά και έγκαιρα:

μειώνει τη μετάδοση του ιού,

προστατεύει από σοβαρές επιπλοκές

περιορίζει τις απουσίες από εργασία και σχολείο.

Σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, το εμβόλιο είναι ασφαλές και δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για την επερχόμενη περίοδο γρίπης 2025–2026, αναμένεται ταυτόχρονη κυκλοφορία του ιού της γρίπης και του SARS-CoV-2. Η εγκύκλιος δίνει προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ταυτόχρονης προσβολής και να περιοριστεί η πίεση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Επισημαίνεται ότι η σύσταση του εμβολίου τροποποιείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις μεταλλάξεις του ιού και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού για την προσεχή περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού ή καταστάσεις αυξημένου κινδύνου:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

2. Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών.

3. Παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή.

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη).

Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.

Χρόνια νεφροπάθεια.

Χρόνιες παθήσεις ήπατος.

Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα.

Σύνδρομο Down.

4.Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

5. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ.

6. Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).

7. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών είτε φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

8. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα

κράτησης.

9. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

10. Άστεγοι.

11.Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μίνκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], εργαζόμενοι σε σφαγεία και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Τα συνιστώμενα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2025-2026 είναι τα παρακάτω:

Διαβάστε επίσης

Johnson & Johnson: Πρόστιμο μαμούθ 966 εκατομμύρια δολάρια σε υπόθεση καρκίνου από το ταλκ

Σταμάτης Πουλής: «Οι τέσσερις πυλώνες μεταρρύθμισης του ΕΣΥ»

Ιατρικές συμβουλές από την AI: Ρωτήσαμε το ChatGPT αν πρέπει να το ρωτάμε σαν να είναι γιατρός και απάντησε με… επιφύλαξη