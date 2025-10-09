search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 09:13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

09.10.2025 08:30

Με αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη η ΑΑΔΕ ελέγχει ΦΠΑ, crypto, αναδρομικά μισθών και συντάξεων

09.10.2025 08:30
DEOS AADE

Από κόσκινο θα περάσουν χιλιάδες φορολογούμενοι από τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς η νέα Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να ελέγξει σε βάθος τις πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από ξένες φορολογικές αρχές. Η πρώτη φάση αφορά το 50% των δεδομένων που έχουν κατατεθεί για εισοδήματα, ξεκινώντας από το έτος 2020, και στόχος είναι να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία αυτά ταιριάζουν με όσα έχουν δηλώσει οι πολίτες στην Ελλάδα.

Η Μονάδα στελεχώνεται με ειδικούς σε πληροφορική και ανάλυση δεδομένων και θα υποστηρίζει το έργο των ελεγκτών που ψάχνουν για αδήλωτα εισοδήματα, ύποπτες κινήσεις και «μαύρο» χρήμα. Οι έλεγχοι θα γίνονται με τη βοήθεια αλγορίθμων big data, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα αναλύει ακόμη και πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές συναλλαγές.

Στο στόχαστρο ΦΠΑ, crypto, μετοχές και αναδρομικά

Η πρώτη φάση των διασταυρώσεων επικεντρώνεται σε:

  • ΦΠΑ και επιχειρήσεις που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ για το 2024 αλλά συνεχίζουν κανονική δραστηριότητα
  • Συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, μετοχές και ξένα χρηματιστήρια
  • Αναδρομικά μισθών και συντάξεων του 2021, για να διαπιστωθεί αν δηλώθηκαν σωστά στα αντίστοιχα έτη

Στη συνέχεια, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στον χώρο των τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης αγαθών.

Συγκρίσεις με ΕΦΚΑ και ΦΜΥ

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα κάνει αυτόματες συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην Εφορία και αυτά που δηλώνουν στον ΕΦΚΑ για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Μέσω αυτής της αντιπαραβολής με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), θα εντοπιστούν όσες επιχειρήσεις δηλώνουν διαφορετικά νούμερα στους δύο φορείς – πρακτική που οδηγεί σε απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Η διαδικασία γίνεται πλέον πολύ πιο εύκολη χάρη στην υποχρεωτική μηνιαία και ηλεκτρονική υποβολή των παρακρατούμενων φόρων και των ΑΠΔ. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων, αυξάνοντας τη διαφάνεια και περιορίζοντας τη φοροαποφυγή.

Η νέα εποχή των ελέγχων

Με λίγα λόγια, οι φορολογικοί έλεγχοι μπαίνουν πλέον σε νέα «πίστα». Η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα γίνονται τα βασικά όπλα στη μάχη για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Όσοι παρανομούν ή αμελούν τις δηλώσεις τους θα εντοπίζονται πιο εύκολα, ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που είναι συνεπείς θα επωφελούνται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στις συναλλαγές τους.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για παραλείψεις ή αβλεψίες, ενώ η τεχνολογία πλέον δίνει τη δυνατότητα σε κάθε έλεγχο να είναι ταχύς, στοχευμένος και αποτελεσματικός.

