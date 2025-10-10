search
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 10:01

Ιταλία: Παραλίγο τραγωδία με πτήση λόγω έλλειψης καυσίμων εν μέσω κακοκαιρίας

10.10.2025 10:01
rynair-new

Από θαύμα δεν συνέβη αεροπορική τραγωδία στην πτήση της εταιρείας Ryanair που πετούσε στις 3 Οκτωβρίου από την Πίζα και με προορισμό το Πρέστγουικ (Εδιμβούργο) καθώς, όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μάντσεστερ, έχοντας στις δεξαμενές ελάχιστα αποθέματα καυσίμων.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, το αεροπλάνο έφυγε από την Ιταλία με καθυστέρηση λόγω της γενικής απεργίας που γινόταν για τη Γάζα και είχε ως αποτέλεσμα την εισβολή διαδηλωτών στο διάδρομο προσγείωσης.

Την ίδια μέρα, η καταιγίδα Amy σάρωνε το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα η πτήση, ύστερα από προσπάθειες, να μην καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Πρέστγουικ. 

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Μάντσεστερ, και μάλιστα η ιταλική εφημερίδα αναφέρει πως το έπραξε αφού έστειλε τον κωδικό “squawk 7700”, που σηματοδοτεί τον μέγιστο συναγερμό σε κρίσιμες καταστάσεις κατά τη διάρκεια πτήσης.

Σύμφωνα με τη Corriere della Sera αφού το αεροσκάφος προσγειώθηκε, διαπιστώθηκε πως «τα ρεζερβουάρ περιείχαν μόλις 220 λίτρα καυσίμου: το ισοδύναμο περίπου πέντε ή έξι λεπτών πτήση». Και όπως αποκαλύψε «πρόκειται για το απόλυτο ελάχιστο όριο πριν ένα αεροσκάφος θεωρηθεί μη ασφαλές για να συνεχίσει την πτήση».

Οι αεροπορικές Αρχές της χώρας άνοιξαν έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού και για τη διαχείριση αποθεμάτων καυσίμου υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, καταλήγει η εφημερίδα.

Mέση Ανατολή: Οι 72 ώρες που θα κρίνουν τα πάντα – Τι θα συμβεί μετά το «ναι» του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ

Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα: Τι προβλέπει, πότε ξεκινά και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις

loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

DELLIAN
BUSINESS

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

