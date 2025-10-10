Ιταλία: Παραλίγο τραγωδία με πτήση λόγω έλλειψης καυσίμων εν μέσω κακοκαιρίας

Από θαύμα δεν συνέβη αεροπορική τραγωδία στην πτήση της εταιρείας Ryanair που πετούσε στις 3 Οκτωβρίου από την Πίζα και με προορισμό το Πρέστγουικ (Εδιμβούργο) καθώς, όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μάντσεστερ, έχοντας στις δεξαμενές ελάχιστα αποθέματα καυσίμων.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, το αεροπλάνο έφυγε από την Ιταλία με καθυστέρηση λόγω της γενικής απεργίας που γινόταν για τη Γάζα και είχε ως αποτέλεσμα την εισβολή διαδηλωτών στο διάδρομο προσγείωσης.

Την ίδια μέρα, η καταιγίδα Amy σάρωνε το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα η πτήση, ύστερα από προσπάθειες, να μην καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Πρέστγουικ.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Μάντσεστερ, και μάλιστα η ιταλική εφημερίδα αναφέρει πως το έπραξε αφού έστειλε τον κωδικό “squawk 7700”, που σηματοδοτεί τον μέγιστο συναγερμό σε κρίσιμες καταστάσεις κατά τη διάρκεια πτήσης.

Σύμφωνα με τη Corriere della Sera αφού το αεροσκάφος προσγειώθηκε, διαπιστώθηκε πως «τα ρεζερβουάρ περιείχαν μόλις 220 λίτρα καυσίμου: το ισοδύναμο περίπου πέντε ή έξι λεπτών πτήση». Και όπως αποκαλύψε «πρόκειται για το απόλυτο ελάχιστο όριο πριν ένα αεροσκάφος θεωρηθεί μη ασφαλές για να συνεχίσει την πτήση».

Οι αεροπορικές Αρχές της χώρας άνοιξαν έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού και για τη διαχείριση αποθεμάτων καυσίμου υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, καταλήγει η εφημερίδα.

