Συμφέρει τελικά το leasing αυτοκινήτου για 1 χρόνο;

Η ιδέα του leasing ακούγεται δελεαστική: παίρνεις ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, πληρώνεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα και μετά από έναν χρόνο το επιστρέφεις — χωρίς να σε νοιάζουν ασφάλειες, service ή μεταπώληση.

Το ερώτημα είναι αν ένα τέτοιο βραχυχρόνιο leasing βγάζει νόημα οικονομικά ή αν τελικά πληρώνεις περισσότερο για την ευκολία.

Το νέο πρόσωπο του leasing

Το leasing παλαιότερα σήμαινε 3 ή 4 χρόνια δέσμευσης. Πλέον, πολλές εταιρείες προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα διάρκειας 6–12 μηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για μακροχρόνια ενοικίαση με παρόμοια λογική: δεν αγοράζεις, απλώς χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Συνήθως δεν απαιτείται προκαταβολή, αλλά υπάρχει μια εγγυητική δόση (ή δύο), που κρατείται ως ασφάλεια για φθορές και επιστρέφεται αργότερα. Τα αυτοκίνητα είναι συνήθως καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα, και συνοδεύονται από πλήρη κάλυψη: ασφάλεια, σέρβις, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, ακόμα και αλλαγή ελαστικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτό που διαφοροποιεί το ετήσιο leasing από τα πολυετή προγράμματα είναι η ευελιξία. Δεν δεσμεύεσαι για χρόνια· μπορείς να αλλάξεις ή να επιστρέψεις το αυτοκίνητο μετά από 12 μήνες, χωρίς ρήτρα ή ποινή. Είναι ιδανική λύση για όσους μετακινούνται προσωρινά, για επαγγελματίες με σύντομα project ή απλώς για όποιον θέλει να δοκιμάσει το leasing πριν προχωρήσει σε μακροχρόνιο συμβόλαιο.

