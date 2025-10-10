search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:52
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 12:49

Συμφέρει τελικά το leasing αυτοκινήτου για 1 χρόνο;

10.10.2025 12:49
autokinita_new

Η ιδέα του leasing ακούγεται δελεαστική: παίρνεις ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, πληρώνεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα και μετά από έναν χρόνο το επιστρέφεις — χωρίς να σε νοιάζουν ασφάλειες, service ή μεταπώληση.

Το ερώτημα είναι αν ένα τέτοιο βραχυχρόνιο leasing βγάζει νόημα οικονομικά ή αν τελικά πληρώνεις περισσότερο για την ευκολία.

Το νέο πρόσωπο του leasing

Το leasing παλαιότερα σήμαινε 3 ή 4 χρόνια δέσμευσης. Πλέον, πολλές εταιρείες προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα διάρκειας 6–12 μηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για μακροχρόνια ενοικίαση με παρόμοια λογική: δεν αγοράζεις, απλώς χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Συνήθως δεν απαιτείται προκαταβολή, αλλά υπάρχει μια εγγυητική δόση (ή δύο), που κρατείται ως ασφάλεια για φθορές και επιστρέφεται αργότερα. Τα αυτοκίνητα είναι συνήθως καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα, και συνοδεύονται από πλήρη κάλυψη: ασφάλεια, σέρβις, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, ακόμα και αλλαγή ελαστικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτό που διαφοροποιεί το ετήσιο leasing από τα πολυετή προγράμματα είναι η ευελιξία. Δεν δεσμεύεσαι για χρόνια· μπορείς να αλλάξεις ή να επιστρέψεις το αυτοκίνητο μετά από 12 μήνες, χωρίς ρήτρα ή ποινή. Είναι ιδανική λύση για όσους μετακινούνται προσωρινά, για επαγγελματίες με σύντομα project ή απλώς για όποιον θέλει να δοκιμάσει το leasing πριν προχωρήσει σε μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Δείτε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων: Έως 3.400 ευρώ το πρόστιμο αν δεν έχεις περάσει ΚΤΕΟ – Τι γίνεται με τα ανασφάλιστα

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι -Αποστολή ειδοποιήσεων σε ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας

Peugeot 3008 Hybrid: Premium χαρακτήρας, νέα αναβαθμισμένη γκάμα, πιο προσιτή τιμή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:52
freddie-mercury
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Queen το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο τραγούδι έπαιξε περισσότερο

skai_vidou_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Την άλλη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Η ζωή σου όλη» με την Χριστίνα Βίδου

tsipras_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

1 / 3