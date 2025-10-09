Peugeot 3008 Hybrid: Premium χαρακτήρας, νέα αναβαθμισμένη γκάμα, πιο προσιτή τιμή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με όραμα να προσφέρει λύσεις κινητικότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, η Peugeot παρουσιάζει τη νέα σειρά εκδόσεων του 3008. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Μάρκας να κάνει την προηγμένη τεχνολογία και την εξηλεκτρισμένη κινητικότητα πιο προσιτή, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην premium ποιότητα, στον εξοπλισμό ή στην οδηγική εμπειρία.
Το Peugeot 3008, ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει κατακτήσει περισσότερους από 1.320.000 πελάτες σε 130 χώρες και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Peugeot ως μάρκας που συνδυάζει γοητευτική σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και την απόλαυση της οδήγησης. Σήμερα, με τη νέα γκάμα, το μοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.
Το Peugeot 3008 ξεχωρίζει για τη μοναδική του προσωπικότητα. Η fastback σιλουέτα του εκφράζει δυναμισμό και κομψότητα, δημιουργώντας μια premium αισθητική που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Η λεπτομέρεια στη σχεδίαση, η αεροδυναμική παρουσία και η επιβλητική του στάση, ενισχύουν τη γοητεία ενός μοντέλου που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο.
Στο εσωτερικό, το Panoramic i-Cockpit® αποτελεί την καρδιά της εμπειρίας. Η αιωρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων, προσφέρει μια υπερσύγχρονη και εργονομική διάταξη. Ο φωτισμός LED και οι επενδύσεις από premium υλικά, όπως αλουμίνιο, Alcantara ή συνδυασμό δέρματος, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.
Η Peugeot έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί σε κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το 3008 είναι το καλύτερο παράδειγμα της δέσμευσής της για βιώσιμη κινητικότητα, καθώς προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες:
Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στους κινητήρες. Περισσότερα από 40 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο απολαυστική. Παράλληλα η νέα καινοτόμος πλατφόρμα STLA Medium με OTA αναβαθμίσεις και δυνατότητα να δεχθεί κάθε είδους μπαταρία, εγγυάται ότι το 3008 θα παραμένει πάντα επίκαιρο.
Η τεχνολογική υπεροχή του 3008 συνδυάζεται τώρα με μια ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας περισσότερη αξία σε κάθε επίπεδο εξοπλισμού:
Με τη νέα σειρά εκδόσεων, η Peugeot αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στον premium χαρακτήρα και την προσιτότητα. Το 3008 παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, ενώ πλέον είναι διαθέσιμο σε ακόμη πιο ελκυστική τιμή εκκίνησης.
Το νέο 3008 Hybrid περιμένει τους οδηγούς που αναζητούν το επόμενο επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και αποδοτικότητας να το ανακαλύψουν από κοντά και να προγραμματίσουν test drive στο δίκτυο διανομέων Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
